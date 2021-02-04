外地游客乘地铁把包落下 恰被洛阳民警捡到

近日，市公安局轨道交通分局辅警乔冠杰收到一面锦旗，这是驻马店的牛女士托人送来的。牛女士来洛游玩，将装有现金、银行卡等贵重物品的包落在地铁1号线青年宫站，幸被乔冠杰与同事捡到。

近日，市公安局轨道交通分局辅警乔冠杰收到一面锦旗，这是驻马店的牛女士托人送来的。牛女士来洛游玩，将装有现金、银行卡等贵重物品的包落在地铁1号线青年宫站，幸被乔冠杰与同事捡到。

“其实我们都快把这件事给忘了。”乔冠杰说，4月中旬的一天下午，他与同事在地铁1号线青年宫站负二楼巡逻，站台旁边椅子上的一个白色单肩包引起他们的注意。他们发现，包在椅子上放了很长时间，一直无人拿走，他们怀疑是乘客落下的，寻找失主无果，只好先把包带回警务室。

乔冠杰等人打开包查看，里面除了装有部分现金、数张银行卡，还有一个写有手机号码的字条，乔冠杰尝试拨打电话寻找失主，接通后对方正是牛女士本人。乔冠杰询问得知，牛女士是驻马店人，当时来洛游玩，从青年宫站乘坐地铁去亲戚家，地铁行至牡丹广场站她才发现包不见了，但又忘记落在了哪儿，正着急时接到了他的电话。

随后，牛女士返回将包取走，并安排在洛阳的弟弟制作锦旗给乔冠杰等人送去，以表示感谢。牛女士的弟弟那段时间比较忙，抽不开身，最近闲下来后，赶紧定做了一面锦旗送过去。(记者 魏巍 通讯员 李国)