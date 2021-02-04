一眼千年！记者带你夜游隋唐洛阳城【视频】

隋唐洛阳城国家遗址公园，是洛阳当之无愧的“网红”景区。去年以来，隋唐洛阳城国家遗址公园不仅频频出现在抖音、快手等视频平台中，还是“古都夜八点”的必打卡地之一。
隋唐洛阳城国家遗址公园，是洛阳当之无愧的“网红”景区。去年以来，隋唐洛阳城国家遗址公园不仅频频出现在抖音、快手等视频平台中，还是“古都夜八点”的必打卡地之一。
隋唐洛阳城国家遗址公园，是洛阳当之无愧的“网红”景区。去年以来，隋唐洛阳城国家遗址公园不仅频频出现在抖音、快手等视频平台中，还是“古都夜八点”的必打卡地之一。
隋唐洛阳城国家遗址公园由应天门、明堂、天堂、九洲池组成，是全国重点保护的大遗址和国家考古遗址公园，也是国家4A级旅游景区。去年12月，隋唐洛阳城国家遗址公园被评为河南省夜间文旅消费集聚区。
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