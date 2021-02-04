昨日，开封市党政考察团来洛，实地考察洛阳城市规划建设、文旅融合发展、生态文明建设等情况。

融入黄河流域生态保护和高质量发展战略

协力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章

开封市党政考察团来洛 李亚等参加活动

昨日，开封市党政考察团来洛，实地考察洛阳城市规划建设、文旅融合发展、生态文明建设等情况。

市委书记李亚对开封市党政考察团一行表示欢迎，对近年来开封市经济社会发展和党的建设取得的成就表示赞赏。李亚指出，进入新发展阶段，洛阳抢抓促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇，加快建设洛阳都市圈和现代化强市，着力打造引领全省高质量发展的新引擎，经济社会发展保持良好态势。洛阳与开封同为黄河流域重要节点城市和国家历史文化名城，两地水脉相连、人脉相亲、文脉相融，产业发展互补性强，交流合作日益密切，共赢发展成果丰硕。希望两地认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，进一步加强在文旅融合、生态保护、产业转型等领域务实合作，协力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。

开封市党政考察团由开封市委书记高建军、市长李湘豫带队。当日上午，考察团一行首先来到洛阳市规划展示馆，全面了解洛阳城市历史、现代、未来发展脉络和洛阳都市圈规划建设情况。在兴洛湖公园，考察团成员漫步游园、走进书房，体验洛阳“15分钟生态休闲圈”和“15分钟城市阅读圈”的惠民之举。在龙门站综合交通枢纽，考察团详细了解洛阳综合交通枢纽、城市轨道交通布局情况。当日下午，考察团一行来到隋唐洛阳城国家历史文化公园宫城区、二里头夏都遗址博物馆、洛邑古城，考察洛阳坚持保护固态、传承活态、发展业态，推进大遗址保护和文旅融合发展情况。在洛期间，考察团还深入伊水游园、伊河湿地，置身水清、岸绿、路畅、景美的滨水生态空间，感受洛阳黄河流域生态保护和治水兴水的新成效。

开封市党政考察团成员纷纷表示，“十三五”以来，洛阳经济社会发展取得历史性成就，经济实力、创新驱动力、开放引领力不断增强，区域辐射带动作用更加彰显，在践行黄河流域生态保护和高质量发展中持续走在前列。开封市将认真学习借鉴洛阳推动转型发展高质量发展的好经验、好做法，加强沟通交流，拓展合作领域，在优势互补、互利共赢中为全省发展大局贡献更大力量。

开封市人大常委会主任阎红心、开封市政协主席焦跃进等一同来洛考察。我市领导赵会生、何伟、魏建平、魏险峰等参加活动。(记者 白云飞)