清华大学乡村振兴洛阳远程教学站签约启动

昨日，我市与清华大学签署合作协议，共同建立清华大学乡村振兴洛阳远程教学站。这是双方深化校地合作的又一务实之举，将为助推洛阳乡村振兴提供强有力的人才和智力支持。

昨日，我市与清华大学签署合作协议，共同建立清华大学乡村振兴洛阳远程教学站。这是双方深化校地合作的又一务实之举，将为助推洛阳乡村振兴提供强有力的人才和智力支持。

清华大学党委常务副书记姜胜耀，市长刘宛康、副市长王军等参加活动。

姜胜耀在致辞中说，近年，清华大学和洛阳在各领域开展了广泛而深入的合作，取得了丰硕成果。乡村振兴，关键在人。清华大学将坚持扎根中国大地建设一流大学，充分发挥科技创新和人才资源优势，持续深化与洛阳的合作，以乡村振兴远程教学站为平台，为洛阳乡村振兴本土人才的常态化、可持续学习提供坚实保障。

刘宛康表示，此次合作共建乡村振兴远程教学站，将为洛阳推进乡村振兴战略提供丰富的教育资源、科学的理论指导、坚实的智力支撑。洛阳将紧密对接、深度合作，努力把远程教学站建设好、维护好、运用好，打造聚才育才的加速器、乡村振兴的新引擎。

根据合作协议，清华大学将在洛阳市委乡村振兴工作领导小组、市委党校、各县区和伏牛山乡村振兴人才教育中心建立20个乡村振兴远程教学站，面向党员干部、产业带头人、中小学教师等，科学组织教学内容和课程设计，利用互联网技术手段，构建面授与远程、线下与线上、集中与分布相结合的教学新模式，为洛阳加快都市圈建设、全面推进乡村振兴贡献力量。（记者 白云飞）