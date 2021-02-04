“五一”假期来洛阳吧！一座让你来了就不想走的城市

十三朝古都、牡丹花都、河图洛书、丝绸之路、龙门石窟、白马寺……三项六处世界文化遗产，五个国家5A级景区，洛阳每一张城市的“名片”都分量十足。这个“五一”，来洛阳吧！带你体验多彩洛阳城！

十三朝古都、牡丹花都、河图洛书、丝绸之路、龙门石窟、白马寺……三项六处世界文化遗产，五个国家5A级景区，洛阳每一张城市的“名片”都分量十足。

这个“五一”，来洛阳吧！公园里，牡丹绽放出芳华异彩，让人流连忘返。逛逛龙门石窟、白马寺，从珍贵的文物古迹里感受历史的沧桑。二里头夏都遗址博物馆展示“最早中国”，隋唐洛阳城国家历史文化公园再现“盛唐气象”。热情好客的洛阳人还会推荐游客乘坐地铁1号线打卡沿途景点，在应天门看一场灯光秀，到洛邑古城品一品非遗文化，去老城十字街寻一寻洛阳美食，再到广州市场步行街开启潮流夜生活……体验多彩洛阳城！