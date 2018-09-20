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雨后清凉匆匆过 今明气温步步高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-07-19 08:49

　　昨天，雨后清凉已匆匆而过，难以寻觅。今明两天，气温将进一步升高。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受高压脊控制，预计今天多云间晴天，偏西风2级到3级，气温23℃到36℃；明天多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，偏西风2级到3级，气温22℃到37℃。

　　“烤”验来袭，如何应对？正值暑假，不少人选择旅游避暑，这正是“哪儿凉快哪儿待着去”。近日，中国天气网气象分析师针对各地上半年的天气情况及暑期天气趋势，选出七大清凉游好去处，分别是青海省青海湖、吉林省长白山、甘肃省尕海湖、新疆维吾尔自治区伊犁河谷、内蒙古自治区呼伦贝尔、黑龙江省哈尔滨、云南省瑞丽，近期准备出游的市民不妨参考一下。

　　高温天气，人要避暑，家里的电脑、电视、洗衣机等电器也得“避暑”。电脑防暑，散热是关键，建议对散热风扇进行清理，提高散热率。电视机在连续收看4小时之后，应关机30分钟再开机，以免过热。很多家庭喜欢把洗衣机放在阳台上，而夏季暴晒可能导致洗衣机外部变形，发生故障，建议气温过高时将洗衣机放置在阴凉处，避免阳光直射。（洛阳晚报记者 郭飞飞 实习生 卢娜 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：席倩倩]
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