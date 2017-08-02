洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

九价宫颈癌疫苗来了！下周起涧西区两门诊可预约接种
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-26 09:49

　　备受关注、比二价和四价宫颈癌疫苗预防更全面的九价宫颈癌疫苗(以下简称九价疫苗)，昨日开始在洛龙区接种。下周，涧西区两接种门诊可预约接种。

　　昨天下午2点半，预约来接种九价疫苗的女性在洛龙区开元东社区卫生服务中心预防接种门诊里排起了长队。第一个接种的是26岁的南京人姜女士。她说，自己很早就开始关注九价疫苗的情况，此前在南京未预约上，便通过预约疫苗的APP关注全国的情况。前两天，她发现洛龙区开元东社区卫生服务中心开通了该疫苗的预约，便立刻预约缴费。昨天，她专程坐高铁从南京赶来接种。

　　开元东社区卫生服务中心护士金珊说，按照每人全程需要接种3支疫苗的限定，洛龙区的首批210支疫苗仅够70名适龄女性接种，目前已全部预约完。首批预约的70人中，有13人来自西安、南京等地，其余均为我市女性。

　　市疾控中心免疫规划所所长田鹏说，九价疫苗适用于16岁至26岁的女性，且需要在一年内完成3支疫苗的接种，单支疫苗价格为1320元，全程接种价格为3960元。

　　下周，涧西区南昌路社区卫生服务中心和湖北路社区卫生服务中心的接种门诊也将开始九价疫苗的预约接种。这两个接种门诊共有210支疫苗，够70名适龄女性接种，市民下周可上门或拨打电话咨询。南昌路社区卫生服务中心的电话为0379—64603950，湖北路社区卫生服务中心的电话为0379—64987464。

　　相关链接

　　二价、四价、九价宫颈癌疫苗有啥区别

　　田鹏介绍，我国许可上市预防宫颈癌的HPV疫苗有三种，分别是二价、四价和九价疫苗。

　　二价疫苗可以预防由16型、18型HPV感染引起的宫颈癌，理论上，70%的宫颈癌是由这两种病毒引起的。该疫苗推荐接种的年龄为9岁至45岁，每支价格为602元。

　　四价疫苗除了可以预防由16型、18型HPV感染引起的宫颈癌，还可以减少低危型6型、11型HPV引起的常见的性病皮肤病(如尖锐湿疣等)，预防范围更加广泛。该疫苗推荐接种的年龄为20岁至45岁，每支价格为820元。

　　九价疫苗在四价疫苗的基础上又增加了属于高风险组的31型、33型、45型、52型和58型5种HPV亚型，是迄今为止功能最强大的宫颈癌疫苗，可以预防90%的宫颈癌及相关型别的病毒所引起的尖锐湿疣。

　　这3种疫苗全程均要接种3支。

　　“因目前九价疫苗供应紧张，市民可选择接种二价或四价疫苗。需要说明的是，不建议3种疫苗重复接种，因为二价、四价和九价疫苗在预防临床常见的宫颈癌(主要由16型、18型HPV导致)方面可以提供相当的免疫原性和保护效力，重复打意义不大。”田鹏说。

　　田鹏特别强调，接种疫苗不能取代常规的宫颈癌筛查，每年一次的宫颈癌筛查极为重要，建议女性朋友定期筛查。（洛阳晚报记者 王妍）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·陪母亲看病 查出自己有根心血管全堵了
  • ·感觉心悸、头晕眼花、稍一活动就气喘，应及时就医
  • ·“左眼跳财”停不下来？是面肌痉挛作怪！
    		•
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
        这里说的“糖炒栗子”，不是街头常见、人们爱吃的美味小吃，而是画家小琼养的两只萌猫：“糖豆”和“栗子”...
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 快讯：洛阳4委局局长（主任）获任命
  • 洛阳王城大道快速路开元大道口东西向...
  • 2018年洛阳经济社会发展成绩单出炉！G...
  • 12米高龙门吊上的爱情故事
  • 2秒一位！洛阳站试行“刷脸”进站
  • 瀍河区龙源花园城市书房建成投用
  • 洛阳敬事街沿线路灯不亮？预计2月底前...
  • 新安一姑娘深夜醉酒躺地上喊叫 民警联...
  • 这只狐狸想学黄鼠狼给鸡拜年 谁知被抓...
  • 公租房不得转租！承租人若转租将被取...
    		•
    百姓呼声
    2017年和2018年我市优良天数情况的说明
    咨询：住房公积金的贷款额度怎么计算
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    灯展人像

    飘香之酒香

    洛阳白马寺

    隋唐庙会布展
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605