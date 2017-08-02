九价宫颈癌疫苗来了！下周起涧西区两门诊可预约接种

备受关注、比二价和四价宫颈癌疫苗预防更全面的九价宫颈癌疫苗(以下简称九价疫苗)，昨日开始在洛龙区接种。下周，涧西区两接种门诊可预约接种。

备受关注、比二价和四价宫颈癌疫苗预防更全面的九价宫颈癌疫苗(以下简称九价疫苗)，昨日开始在洛龙区接种。下周，涧西区两接种门诊可预约接种。

昨天下午2点半，预约来接种九价疫苗的女性在洛龙区开元东社区卫生服务中心预防接种门诊里排起了长队。第一个接种的是26岁的南京人姜女士。她说，自己很早就开始关注九价疫苗的情况，此前在南京未预约上，便通过预约疫苗的APP关注全国的情况。前两天，她发现洛龙区开元东社区卫生服务中心开通了该疫苗的预约，便立刻预约缴费。昨天，她专程坐高铁从南京赶来接种。

开元东社区卫生服务中心护士金珊说，按照每人全程需要接种3支疫苗的限定，洛龙区的首批210支疫苗仅够70名适龄女性接种，目前已全部预约完。首批预约的70人中，有13人来自西安、南京等地，其余均为我市女性。

市疾控中心免疫规划所所长田鹏说，九价疫苗适用于16岁至26岁的女性，且需要在一年内完成3支疫苗的接种，单支疫苗价格为1320元，全程接种价格为3960元。

下周，涧西区南昌路社区卫生服务中心和湖北路社区卫生服务中心的接种门诊也将开始九价疫苗的预约接种。这两个接种门诊共有210支疫苗，够70名适龄女性接种，市民下周可上门或拨打电话咨询。南昌路社区卫生服务中心的电话为0379—64603950，湖北路社区卫生服务中心的电话为0379—64987464。

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二价、四价、九价宫颈癌疫苗有啥区别

田鹏介绍，我国许可上市预防宫颈癌的HPV疫苗有三种，分别是二价、四价和九价疫苗。

二价疫苗可以预防由16型、18型HPV感染引起的宫颈癌，理论上，70%的宫颈癌是由这两种病毒引起的。该疫苗推荐接种的年龄为9岁至45岁，每支价格为602元。

四价疫苗除了可以预防由16型、18型HPV感染引起的宫颈癌，还可以减少低危型6型、11型HPV引起的常见的性病皮肤病(如尖锐湿疣等)，预防范围更加广泛。该疫苗推荐接种的年龄为20岁至45岁，每支价格为820元。

九价疫苗在四价疫苗的基础上又增加了属于高风险组的31型、33型、45型、52型和58型5种HPV亚型，是迄今为止功能最强大的宫颈癌疫苗，可以预防90%的宫颈癌及相关型别的病毒所引起的尖锐湿疣。

这3种疫苗全程均要接种3支。

“因目前九价疫苗供应紧张，市民可选择接种二价或四价疫苗。需要说明的是，不建议3种疫苗重复接种，因为二价、四价和九价疫苗在预防临床常见的宫颈癌(主要由16型、18型HPV导致)方面可以提供相当的免疫原性和保护效力，重复打意义不大。”田鹏说。

田鹏特别强调，接种疫苗不能取代常规的宫颈癌筛查，每年一次的宫颈癌筛查极为重要，建议女性朋友定期筛查。（洛阳晚报记者 王妍）