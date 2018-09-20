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乘改革东风 建设美丽新汝阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网综合 2018-11-14 13:17

　　改革开放以来，我国发生了翻天覆地的变化。当然，我们的汝阳也不例外，改革发展成果显著，一个美丽的新汝阳展现在世人面前。

　　四十年来，尤其是党的十八大以来我县在经济发展和党的建设方面取得了辉煌成就。五年来，致力于勤廉务实，政府建设在职能转变中得到新提高。大力推进依法治县，认真贯彻县委决策，自觉接受人大及其常委会的监督，支持政协参政议政，五年来全县共办理人大代表建议518件，政协委员提案658件，见面率、满意率、办结率均达100%。深入开展“党的群众路线教育实践”和“三严三实专题教育”活动。政府科学决策、依法决策水平不断提高，政府职能加快转变，党员干部作风明显好转。行政服务中心正式运行，行政审批制度改革加快推进，服务群众意识不断增强，累计办理行政审批及服务事项80.2万件，办结率达100%。110联动办理群众诉求10463件，办结率达100%，回访率达96.1%，群众满意率达98.2%，被市委、市政府授予“全市群众诉求办理工作先进县”。推行权力清单和责任清单制度，全县行政效能持续提升。扎实开展“反暴恐、打盗抢、保稳定”等专项行动，“天眼工程”建成投用，全县社会大局持续稳定，荣获全省“信访工作先进县”称号。安全生产“党政同责、一岗双责”机制日趋完善，安全生产形势持续稳定，连续三年荣获“洛阳市安全生产先进县”。食品药品安全监管力度不断加大，被市政府授予“食品安全工作先进单位”。圆满完成第三次全国经济普查任务，目标管理、政务督查、应急管理、电子政务建设不断加强。同时，金融、保险、审计、气象、妇女儿童、史志档案、爱国卫生、民族宗教、民兵预备役、盐业、石油、邮政、通讯等各项工作均取得了新成绩。

　　走过“雄关漫道真如铁”的昨天，跨越“人间正道是沧桑”的今天，迈向“长风破浪会有时”的明天，汝阳的发展展现出前所未有的光明前景。让我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，把准时代脉搏，顺应人民心声，以新的思路、新的战略、新的举措共同开创更加美好的未来。（王坪乡 王优优）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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