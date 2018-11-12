今日，地铁1号线杨湾站实现主体封顶，成为继史家湾、塔湾、应天门、启明南路站后第5座实现主体封顶的车站。

今日，地铁1号线杨湾站实现主体封顶，成为继史家湾、塔湾、应天门、启明南路站后第5座实现主体封顶的车站。

杨湾站为地下双层岛式车站，车站全长541米，其中地下一层为站厅层，其中地下二层为站台层，是地铁1号线正线最东侧的车站。该站主体建筑面积约1.9万平方米。下一步按照建设计划，该站将全面转入出入口、风亭等附属结构建设。除此之外，“牡丹2号”盾构机在11月10日再次始发，从杨湾站北线向瀍东停车场掘进，该区间全长1.18公里，计划2019年3月完工。正在吊装下井的“牡丹3号”盾构机计划本月底前再次始发，沿杨湾站南线向瀍东停车场掘进，计划2019年4月实现该区间的双线贯通。

截至目前，地铁1号线各项建设进展顺利，按照建设计划，春节前除谷水、牡丹广场和武汉路3座车站外，1号线其它15座车站将全部完成主体结构建设。盾构区间隧道建设方面，16台盾构机累计完成掘进近13公里，约占总工程量的34%。(记者 徐文波 通讯员 马毓鋆 孙亚军)