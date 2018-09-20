俩女子到售楼部偷绿植被当场逮住

昨日，市民张先生告诉记者一件事：俩女子到我上班的售楼部前偷绿植，结果被我当场逮住。
昨日，市民张先生告诉记者一件事：俩女子到我上班的售楼部前偷绿植，结果被我当场逮住。
张先生在洛龙区开元大道一售楼部上班，售楼部前摆有数十盆高约1米的绿植。10日21时许，张先生在屋里看见，俩中年女子正一人一盆把绿植往路边的一辆电动三轮车上搬，他赶紧上前喝止，对方听到喊声后，不仅没有停止，反而加快了搬运速度。张先生冲出来，一把将电动三轮车的钥匙拔掉，俩女子这才放下绿植。
张先生报警后，洛龙派出所民警来到现场。俩女子称，她们是附近居民，听邻居说这里的绿植很漂亮，平常也没人管，就想趁天黑过来“碰碰运气”。
最终，民警将俩女子教育一番后，让她们将绿植搬回原处，张先生也不再追究她们的责任。（洛阳晚报记者 山军伟）
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