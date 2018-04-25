洛阳兴洛湖公园路灯基座这4个篆字谁认识？

“兴洛湖公园的路灯基座上有4个篆字，到此游玩的群众十有八九不知道如何‘翻译’，求解释。”5月2日，市民王先生在洛阳网“百姓呼声”上反映。昨日， 《洛阳晚报》记者向市城市管理局和书法家进行了求证。

“兴洛湖公园的路灯基座上有4个篆字，到此游玩的群众十有八九不知道如何‘翻译’，求解释。”5月2日，市民王先生在洛阳网“百姓呼声”上反映。昨日， 《洛阳晚报》记者向市城市管理局和书法家进行了求证。

反映：公园路灯基座上有4个篆字，不太好认

4月4日，兴洛湖公园正式开园。作为我市城市时代轴线上一处大型城市生态公园，兴洛湖公园已成为市民休闲健身的又一好去处。

王先生家住兴洛湖公园附近，公园开园后，经常来这里散步。细心的王先生发现，兴洛湖公园的路灯基座上有4个篆字，却不认识是什么字。

“我能认出来第二个字是‘唐’，其他3个字认不出来。”王先生说，为了弄清楚这些字的含义，他向多名在此散步的市民请教，没想到大家都说不上来。

昨日上午，记者从兴洛东街走进翠云路至关林路区域的兴洛湖公园，在湖边步道旁找到了王先生说的这些路灯。篆字分布在路灯基座的四面，从上到下排列。不少市民在公园里漫步，从路灯旁经过时被路灯古色古香的造型吸引。

回复：4个篆字为“隋唐遗阯”，“阯”同“址”

记者在“百姓呼声”上看到，市园林局(现市城市管理局)对王先生的问题回复：兴洛湖公园的建筑属于隋唐风格，路灯基座上的字体现了“隋唐遗风”，与建筑风格一致。

对此，网友“新疆玩家”称，这4个篆字是“隋唐遗址”。另一名网友回复：这4个字是篆字‘隋唐遗阯’(zhǐ)，最后一个字‘阯’在古代同‘址’。

由于网友的回复与市园林局的回复不同，王先生感到有些困惑。昨日，记者前往市城市管理局进行求证。该局相关负责人称，兴洛湖公园的路灯由该局路灯管理部门负责安装，建议咨询对方。

路灯管理部门负责人看到记者提供的篆字图片后，向路灯设计方求证，最终确定4个篆字为“隋唐遗阯”， “阯”同“址”。

“路灯基座上的篆字‘隋唐遗阯’，体现了洛阳的厚重历史。”该负责人说，兴洛湖公园将历史文化元素和现代设计理念相结合，凸显了古都洛阳特色，园内的路灯造型，具有唐代风格。

学者：篆字引起市民关注，说明崇尚文化的氛围很浓

随后，记者又向中国书法家协会会员、书法家李孟渊求教。 “这几个字是‘隋唐遗阯’，属于小篆。”李孟渊说，隋代楷书多有魏碑遗风，唐代主要有楷书、行书和狂草等字体。

洛阳师范学院社会学者安锋说，在城市景观设计上，允许出现一些让人看不懂的事物，这或许是设计方的一种策略。

“洛阳的历史文化厚重，市民和游客遇到一些看不太懂的景观，会产生求知欲，通过微信朋友圈等方式传播。”安锋说，但兴洛湖公园景观设计采用的是唐代风格，路灯基座上的“隋唐遗阯”4个字用小篆字体不太合适，可以使用唐代的楷书，使景观与文化更加和谐。

“这4个篆字能引起市民关注，说明我市崇尚文化的氛围很浓。”安锋说，秦代在洛阳设有三川郡，秦代的小篆必然与洛阳有着关联。如果不能更换路灯基座的字体，有关部门可以在兴洛湖公园增加标牌，对“隋唐遗阯”进行说明。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）