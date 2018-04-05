进入“十三五”以来，市委、市政府深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，认真落实中央和省委、省政府决策部署，“以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑”，谋划形成了加快推进“9+2”工作布局、加快实现“四高一强一率先”奋斗目标的总体发展思路，为新发展理念在洛阳落地生根、形成生动实践完成了顶层设计。

郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区内的洛阳北玻又创新纪录

砥砺奋进新时代，艰苦奋斗再创业。

进入“十三五”以来，市委、市政府深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，认真落实中央和省委、省政府决策部署，“以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑”，谋划形成了加快推进“9+2”工作布局、加快实现“四高一强一率先”奋斗目标的总体发展思路，为新发展理念在洛阳落地生根、形成生动实践完成了顶层设计。

随着新发展理念的“真理力量”逐渐破土而出，郑洛新国家自主创新示范区、中国(河南)自由贸易试验区、中原城市群规划、郑洛新“中国制造2025”试点示范城市群等一系列国家战略密集布局洛阳，省委、省政府赋予洛阳“加快建设副中心、打造全省增长极”的新战略定位，洛阳在发挥优势打好“四张牌”中站上了“继续前进、率先发展”的新起点。

党的十九大吹响了决胜全面小康、全面建设社会主义现代化国家新征程的号角。洛阳紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这一主题，定下了“一小步、两大步”的奋斗目标，加快推进“9+2”工作布局落地见效，2017年，国内生产总值完成4343亿元，经济增速全省第一，产业结构首次实现“三产超二产”，再次蝉联“全国文明城市”称号，全市经济社会呈现总体平稳发展、质量效益提升、结构调整加快、人民生活改善的良好态势，交出了学习宣传贯彻党的十九大精神的首张精彩答卷！