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洛阳76岁义务理发师杨素英免费为近400位居民理发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-11 08:54

　　杨素英在为居民理发

　　涧西区重庆路二社区居民、76岁的杨素英是个好人——3年来，她已为辖区近400位居民免费理过发。她还给自己定下了“干够10年”的目标。这不，昨天上午，想起行动不便的77岁老人苗青山又该理发了，杨素英赶紧拿着工具，上门理发去了……

　　她虽然记不住对方的名字，啥时候理发却记得清

　　在自己家中，苗青山坐在凳子上，接过老伴儿杨春俏递来的热毛巾，擦了擦头发，又抹了一把脸，笑着对杨素英说：“中了，理吧！”

　　嗡嗡嗡……，电推子响了起来，不一会儿，苗青山清清爽爽地出现在众人面前，嗡嗡声没停，杨素英又顺手帮他刮了胡子，这下苗青山更精神了。“太多了，记不清！”75岁的杨春俏记不清杨素英来了多少回，只知道老伴儿头发茬儿一扎手，她就登门了。

　　3-11号院2楼、2号院拐进去第二栋楼5楼、紧挨着社区那栋楼1楼……免费理发的3年里，杨素英对服务过的很多住户虽然叫不上名字，却能准确说出需要她上门理发的居民住哪儿，还有多久该去谁家理发。

　　老人对着镜子照了又照，满眼都是笑意

　　每到周一下午，重庆路二社区门口一出现不少人排队的场景，大伙儿就知道，这准是杨素英的“免费理发摊”又来了。

　　辖区有一位脑梗后遗症老人，说话不太利索，有一次被老伴儿带到了“免费理发摊”。“推光头吧！”老太太为了老伴儿洗头方便，这样对杨素英说。“可别，我看他穿着打扮挺讲究，光头不好看”，杨素英拿起推子，给对方修剪成了利索的平头。完毕，老人对着镜子照了又照，满眼都是笑意。

　　2017年5月的一天，“免费理发摊”前一大早就等了20多个人，杨素英挨个儿理完发，趁着中午回家休息一会儿，躺下没多久，她往窗外一看，又有五六个人在等着了，就赶紧下楼继续理发。“每次举行志愿者集中服务，杨师傅那儿总是人最多，撤摊儿最晚。”社区工作人员说，不少人都知道杨素英的电话号码，有时不是集中理发时间，只要打个电话，她随叫随到。

　　她的目标是“干够10年”

　　2014年2月，杨素英开始免费为居民理发，上到高龄老人，下至还没学会走路的小宝宝，都是她服务的对象，目前已经近400人。为何一把年纪了，却承担起了这项工作？细问之下，杨素英说出了原因。

　　2012年7月，杨素英生病住院了，那时候她虽然有儿女陪伴，心理压力却很大，还会胡思乱想。“在我最脆弱的时候，办事处、社区都派工作人员来看望我，还有不少老街坊来陪我聊天解闷。”一提到这事儿，就一件一件反复念叨。杨素英出院一年后，社区成立了多个志愿者服务队，号召大家发挥特长为居民服务，听到这个消息，已经养好身体的杨素英主动到社区报了名，愿意当一名义务理发师，帮大家打造“美丽形象”。

　　没退休之前，杨素英在单位的工会部门工作，跟着老师傅学会了理发手艺，加入社区志愿者队伍后，她给自己定下的目标是“干够10年”。随着年龄越来越大，她还有一个心愿：希望吸纳更多的志愿者，为辖区居民服务；如果团队有年轻人加入，可以走出社区为养老院的老人理发，那就更好了。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 胡贺洪 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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