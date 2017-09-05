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警惕非法集资披上“会员制消费”外衣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-11 08:55

　　预先付费成为会员，就能享受折扣优惠，如今，这种会员制消费模式活跃在诸多消费领域。近期，有不法分子假借会员制消费的名义从事非法集资活动，消费者对此应谨慎鉴别。

　　家住西工区的韩女士近日向记者反映，去年年底，她在一家化妆品店办理了一张2000元的会员卡，当时销售人员承诺，顾客成为会员后，不仅可享受特价优惠，每季度还可凭会员卡享受10%的分红，充值越多，获益越多。可仅过了不到1个月，韩女士再次去该化妆品店消费时，发现该店已人去楼空……

　　在消费领域，类似的现象还有不少。近日，银监会发布风险提示称，近段时间，个别不法分子假借会员制消费的名义从事非法集资活动，消费者应理性审慎投资、消费。此类非法集资活动的主要特征有：通过传单、广告等途径公开宣传；不以真实消费为目的，承诺在一定期限内向购卡人返还购卡资金并支付一定利息；以购买“会员卡”的名义向社会公众吸收资金等。

　　我市某律师事务所律师谢亮表示，这里所谓的会员制消费，只是一个幌子，不法分子是通过这种方式，以高额回报为诱饵来骗取消费者投入资金，而一些消费者则把这种“消费”当成一种投资方式。

　　“虽然各种非法集资手段花样翻新，但大多以高额回报作为诱饵。”谢亮提醒市民，消费者一旦遇到商家存在吸纳资金的行为，且承诺返还高额的实物和收益，都要提高警惕，增强风险防范意识，避免上当受骗。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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