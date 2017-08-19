洛阳市召开防范和处置非法集资工作会议

昨日下午，我市召开防范和处置非法集资工作会议。会议通报了2017年全市防范和处置非法集资工作开展情况，对下一步非法集资陈案处置、信访维稳、监测预警和宣传教育工作进行动员部署。
去年，全市各级各部门按照“依法打击、标本兼治、重在基础、减少损失”的原则，严格履职，密切配合，遏制了非法集资案件的高发态势，有力维护了我市经济金融秩序和社会大局稳定。
就做好下一步防范和处置非法集资工作，会议要求，全市上下要提高政治站位，深刻认识做好处非工作是防范化解重大风险、维护经济社会健康发展的需要，进一步增强责任感和紧迫感，持续聚焦既定的目标、思路和举措，转变作风，抓好落实。要抓好重点案件攻坚，全面加快积存非法集资案件处置善后，切实提高办案质量，努力减少群众损失。要落实责任，全力以赴做好非法集资信访维稳工作。要坚持多措并举，通过强化风险监测预警、加强处非宣传引导、增加有效资金供给，切实加强对非法集资问题的源头治理。
市领导吴孟铎、尚英照、李金迎等参加会议。(洛阳日报记者 李迎博 通讯员 李森)
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