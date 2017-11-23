您想参观洛阳地铁1号线施工现场吗？机会来了！

施工现场

想去地铁1号线施工现场看看吗？现在这个机会来了！

11月23日，晚报曾刊发地铁1号线首台盾构机“牡丹1号”组件下井的消息（新闻回顾>>>洛阳市地铁首台盾构机组件下井），当时晚报告知读者，市轨道公司计划举办地铁市民开放日活动。昨日，市轨道公司委托晚报，面向全市邀请热心市民和网友，大家可以一起走进地铁1号线施工现场，有啥想了解的，咱现场看、现场问。心动了吧，那就快快报名！

邀请对象：关注洛阳城市建设，对地铁建设感兴趣的热心市民和网友

邀请人数：20人

报名时间：自即日起至19日18时

报名方法：拨打本报热线66778866或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)，留言时，备注您的年龄、职业和联系方式

活动地点：地铁1号线史家湾站施工现场

活动时间：22日前后，具体时间晚报将另行通知

特别提醒：就算您没能前往现场也不要紧，坐在家里看直播就好了，活动当日，晚报将进行现场直播，敬请关注

市民有机会进入地下，看盾构机始发区域

此次活动有何看点呢？

地铁站：史家湾站为地下两层结构，深17米。其中，地下二层是地铁运行区域，墙面上有两个圆形隧洞，未来贯通后供地铁行驶，盾构机也位于这个区域，已经整装待发；地下一层是未来的售票、检票、进站区域。

盾构机：由盾体、刀盘、连接桥、螺旋机、台车等组件构成，其中规模最大的要数台车了。一组盾构机设备共有6部台车，每部台车长近11米，加上盾体，全部组装好后长达84米。台车内部还套装5部渣土车、1部砂浆车、2部管片车等。试想一下，盾构机在掘进过程中，后面像拖了一列火车，是一个多壮观的场景！

在活动现场，受邀的热心市民和网友有机会进入地下，亲眼看看盾构机和始发区域是啥样的。未来的地铁站到底长啥样？盾构机在地下是如何掘进的？盾构机工作时复杂的工序如何由一个人操作完成？在活动现场，这些问题都将由市轨道公司的负责人和承建单位的专家为您一一解答。

预计月底前，地铁1号线盾构机始发，地铁2号线全线正式开工

昨日，市轨道公司公布了我市地铁建设的最新动态。

地铁1号线：全线18个站点已全部封闭、围挡，年底前将全部展开桩基施工。其中，史家湾站试验段进展最快，首台“牡丹1号”盾构机组件已全部下井，并安装到位，开始分段调试。预计月底前，盾构机开始掘进，意味着我市地铁建设首条线路的首台盾构机进入“作业时间”。

地铁2号线：一期工程施工监理招标、土建施工招标均已完成，正在有条件地进行苗木移栽、管线改移和交通导改等前期准备工作，预计月底前全线正式开工。

洛阳龙门站综合交通枢纽：北广场建设已提速，二期工程已全面开工，预计年后展开地下二层的土建施工。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 牟岩松 马毓鋆/文 记者 张斌/图）