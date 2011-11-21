洛阳对网络订餐进行专项整治 无实体店铺禁止开展网络订餐业务

昨日，市食品药品监督管理局约谈美团外卖、饿了么、百度外卖等网络订餐第三方平台，开展网络订餐食品安全专项整治。

近年，随着移动终端设备和互联网的迅猛发展，网络订餐、送餐服务这一新型互联网经营业态规模快速扩展，在给市民生活带来便利的同时，网络食品安全已日益成为食品安全的重要组成部分。当前，无证、无实体店借网络平台开展食品外卖业务现象频现，在网络订餐平台上套证、借证等现象也屡见不鲜，食品安全风险更加隐蔽，对整个行业的监管亟须加强。

在此背景下，市食药监局决定从今年8月起，在全市范围内开展为期2个月的网络订餐食品安全专项整治，在强化监管的同时，督促网络订餐第三方平台依法依规经营，落实食品安全主体责任，共同提升网络订餐食品安全水平。

据介绍，在专项整治行动中，市食药监局将通过网络排查、现场检查等方式，摸清我市网络订餐第三方平台、入网餐饮单位及自建订餐网站的基本情况，对其登记造册、建立管理档案。

市食药监局要求网络订餐第三方平台建立入网餐饮单位审查、登记、公示制度，严格审查入网餐饮单位提交的食品经营许可证、餐饮服务许可证或网络订餐经营资质、营业执照等相关资质证明，并对餐饮单位进行现场核查，确保资质材料真实有效，并在网站订餐主页位置公示入网餐饮单位的资质证明和餐饮服务食品安全监督量化分级管理等信息。严禁无证经营、无实体店铺、超范围经营的餐饮单位入网。网络订餐第三方平台要建立健全安全管理机构和制度，建立入网餐饮单位信息档案、网络订餐投诉处理制度，并与监管部门建立协作配合制度。

市食药监局相关负责人表示，网络订餐第三方平台不能履行其主体责任、存在违法行为的，将被严格处罚，造成严重后果的将被责令停业，构成犯罪的将被移送公安机关。今后，市食药监局将把网络订餐纳入日常监管工作重要内容，探索建立长效管理机制和监督责任制度，规范网络订餐经营行为，保障市民舌尖上的安全。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 陈翔）