想报高中特色班 这些信息要留意

“今年怎么突然冒出来这么多创新班？别说孩子，就连我们当家长的，也是一头雾水……”随着中考临近，考生和家长进入了最紧张、最纠结的志愿选择期。

天邻班、春蕾班、创新班……今年，市提前二批中，共有24个特色班，其中18个更名为创新班。

与往年相比，这些特色班的报名要求、优惠措施有哪些变化？报考时需要注意什么问题？

就以上问题，《洛阳晚报》记者咨询了市教育局中招办和部分高中的相关负责人。

关键词：创新班

问：为什么不少特色班今年都更名为创新班？特色班志愿填报，有啥问题要注意？

答：国际艺术班、恒志班、创新素养班、英才班……往年，我市各高中的特色班名称多种多样，“重名”的很少；今年，为与2018年中考、高考改革接轨，除省教育厅批准的宏志班、各类国际班、具有特定含义的特色班外，我市其余特色班均归类更名为创新班。

市提前二批中的特色班单独划定分数线，录取时，若考生中招成绩达不到该班录取分数线，是不能调至该特色班所在校的其他班级的，考生志愿将“顺延”至下一所学校。

在市提前二批志愿填报时，考生最多能填一个特色班志愿，可根据个人情况将两个统招志愿和一个特色班志愿进行排序，并非必须将特色班作为第一志愿填报。

如果考生将特色班志愿填报为该批次第一志愿，则不能享受该校的分配生政策，这一点需要格外注意。

关键词：优惠措施

问：更名后，这些特色班的招生对象是否有变化？不同学校的特色班，优惠措施相同吗？

答：据了解，此次更名后，不少特色班只是名称发生了改变，招生对象、优惠措施等与往年基本一致。

需要提醒考生的是，在多数情况下，特色班的分数线要比所在高中普通班统招分数线高，不过，也有特色班分数线比普通班统招分数线低的情况，这类特色班的名称里一般有“国际”字样，收费较高，也有不带“国际”字样的，家长要提前向学校了解，以免选错。

部分学校特色班

招生信息

●洛一高·宏志班

招生批次：市提前一批

招生人数：50名

2016年分数线：644分

招生条件：招生对象为全市有建档立卡贫困证明的品学兼优的初三毕业生

优惠措施：学费全免。

●洛一高·创新班

(原“国际特色实验班”)

招生批次：市提前二批

2016年分数线：583分

招生条件：面向全市招生，择优录取

收费标准：达到洛一高统招分数线的考生，按照统招生标准收费，每生每学期1000元；未达到统招分数线、达到创新班录取分数线的考生，每生每年费用13000元(含学费)。

●市八中·天邻班

招生批次：市提前二批

2016年分数线：606分

招生条件：面向全市招生

优惠措施：该特色班学生可优先申请、享受国家助学金，每生每年2000元；学费、住宿费，每生每年共计1000元左右。

●市十九中·天邻班

招生批次：市提前二批

2016年分数线：548分

招生条件：面向全市招生，按分数择优录取

优惠措施：该特色班由市十九中与香港天邻基金会合作开办，从2006年开始招生；部分家庭贫困学生可获香港天邻基金会及国家资助，每年人均1500元。

●市十九中·春蕾班

招生批次：市提前二批

2016年分数线：538分

招生条件：面向全市初三女毕业生招生

优惠措施：该特色班于2012年创办，由市妇联和学校共同资助成绩优异、家庭贫困的女生进入高中学习；部分家庭贫困生可获资助，每年人均1500元。

●市华洋国际学校·创新班

(原“高中女子班”)

招生批次：市提前二批

2016年分数线：429分

招生条件：面向全市招收优秀初三女毕业生

优惠措施：达到洛一高分数线或分数线以下30分者，每年可获奖学金18000元；达到洛一高分数线以下40分者，每年可获奖学金8000元；达到洛一高分数线以下50分者，每年可获奖学金5000元。(以上奖励不累积计算)（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 张格尔）