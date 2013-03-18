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嵩县年轻女子和家人赌气带俩娃轻生 民警三次下水救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-10 10:15
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绘图 雅琦

　　近日，嵩县下着大雨，一名穿着红色短袖的女子出现在陆浑水库岸边，左手拉着一个两三岁的男童，右手拉着一个五六岁的女童，啜泣着向水中走去。两个孩子声嘶力竭地哭着，眼中充满了恐惧。

　　“不敢再往里走了，有啥事你上岸说呀！”库区派出所民警陶静伟和两名同事边跑边喊，冲了上去。来不及脱掉衣服，三人相继跳入水中，陶静伟一把抓起水已淹过脖子的女童……

　　报警

　　事发陆浑水库，一女子带着俩娃要轻生

　　4日10时10分前后，陶静伟在所里加班时突然接到110指令：距派出所一公里外的陆浑水库码头，有个女子带着两个孩子要轻生。

　　报警人是一名钓友，当时雨下得正大，河边除了几名钓友，没有旁人。突然，其中一名钓友听到一阵孩子的哭声，他扭头一看，在几十米外的岸边，一名女子一只手抱着一个两三岁的男童，另一只手拉着一个五六岁的女童，没有打伞，浑身被雨淋得湿透，两个孩子嘴里喊着“妈妈”，哇哇大哭。女子接下来的举动让人大吃一惊，她竟带着两个孩子下水，向水中走去……

　　接到指令后，陶静伟赶紧带着协警张亚恺、吕世聪开车赶往现场，他们一边赶路，一边和报警的钓友联系，询问现场情况。

　　施救

　　民警三次下水，和同事救起母子三人

　　10时20分前后，陶静伟和同事赶到事发水库边，只见一名穿着红色短袖的年轻女子左手抱着一个男童站在距岸边3米的水中，身后的女童已被水淹过肩膀，边哭边趔着身子要回到岸上，却无法挣脱妈妈的右手。

　　“不敢再往里走了，有啥事你上岸说呀！”陶静伟首先冲下警车，张亚恺和吕世聪带着救生衣紧跟其后。

　　看到民警后，红衣女子加速向河中间走去，并喝令身后的女儿跟上。陶静伟跑着跳了下去，追上后一把抓起水已淹过脖子的女童，把她抱上岸。

　　这时，张亚恺和吕世聪也跳到水里，他俩一前一后截住红衣女子。陶静伟第二次下水，从红衣女子怀里夺过男童把他送上岸。

　　“你们你别管我，让我死了算了！”见俩孩子被救上岸，红衣女子情绪更激动，挣扎得很厉害。陶静伟又一次跳到水里，和两名同事把红衣女子围在中间，防止她做出危险举动。

　　“你先上岸，不管遇到啥难事，有警察给你做主呢！”见红衣女子不愿上岸，他们只好站在水里劝说，以孩子为突破口，试图用母子情化解她心里的疙瘩。

　　就这样，四人冒着大雨，站在齐胸深的水中僵持了20多分钟。等红衣女子渐渐平静下来，陶静伟、张亚恺和吕世聪趁机把她拉回岸上。

　　暖心

　　好心人给俩娃换上干净衣服，还端来一碗热羊汤

　　“俩孩子被抱到岸上时，双脚泡得发白，冻得浑身发抖。”张亚恺说，他们把俩孩子抱到岸边的一个烧烤摊儿避雨，好心的女老板拿来两件干净衣服给俩孩子换上，也劝起红衣女子。

　　“娃子是娘身上掉下来的肉，你做傻事就算了，还要带着俩娃子，忍心吗？”这名女老板说，“即便你想不开走了，留下俩娃子谁来照顾……”

　　随后，女老板买回来一碗热羊汤和几个饼，俩孩子狼吞虎咽地吃了起来。虽然红衣女子的情绪有了好转，但仍不愿开口。

　　不过，小女孩偷偷地告诉民警，在她妈妈的衣服口袋里有一部手机，可以联系到她爸爸。巧的是，红衣女子的手机这时响了，民警趁她接电话时抢过手机，联系到其丈夫田某。田某还不知道妻子带着俩孩子欲轻生的事，听民警说完情况，立刻就从家里赶了过来。

　　“我以为她带着俩孩子串门去了。”田某赶到后懊悔不已。民警从田某口中得知，他的女儿5岁，儿子2岁；35岁的妻子平时性格内向、不爱说话，前几天和家人闹矛盾后心情一直不好，没想到竟然做出这样的傻事。

　　12时许，经过民警劝说，田某带着妻子和两个孩子回家了。离开时，田某对民警连声道谢。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 胡晓）

　　
[ 责任编辑：周萌]
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