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洛阳市区考生想到各县（市）读高中该怎么办？相关负责人为您解答
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 09:19
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　　洛阳考生想到省内其他城市读高中，市区考生想到洛阳各县(市)读高中，各县(市)考生想到市区读高中，中招志愿该怎么填？昨日，市教育局中招办相关负责人进行了解答。

　　类别一：

　　各县(市)考生想到市区读高中

　　各县(市)考生想到洛阳市区的高中就读，有以下3种途径：

　　1.在省提前批志愿中，填报洛一高“中加班”、洛阳外国语学校“中加班”等。

　　2.在市提前一批志愿中，填报洛一高“宏志班”(需建档立卡贫困证明)、洛一高“中澳班”、市三中“珍珠班”、河科大附中“中美班”、洛阳理工附中“中美班”、河南枫叶国际学校“中加班”等。

　　3.在市提前二批志愿中，填报面向全市招生的特色班，如：洛一高·创新班、洛一高·中韩班、市八中·天邻班、市十九中·天邻班、市十九中·春蕾班、市回民中学·创新班、市华洋国际学校·创新班等。

　　类别二：

　　市区考生想到各县(市)读高中

　　今年，我市的孟津县、伊川县、宜阳县、新安县、偃师市、洛宁县等县(市)的8所民办高中面向全市招生，考生可根据情况选择填报。

　　1.在市提前二批志愿中，考生可填报北大孟津附属实验学校·创新班。

　　2.在市批次志愿中，考生可填报北大孟津附属实验学校、郑州一中教育集团洛阳伊河高中(伊川县)、宜阳县双语实验学校、洛阳市博达学校(新安县)、洛阳市栾川朝阳中学、宜阳江南实验学校、洛阳偃师中成外国语学校、洛宁县崤光高级中学等。

　　类别三：

　　我市考生想到省内其他城市读高中

　　我市考生想到省内其他城市读高中，可填报面向全省招生的省提前批中的学校。

　　1.想上公办学校：在省提前批中，一些公办学校的特色班是面向全省招生的，如：郑州外国语学校、河南省实验中学、郑州市六中、郑州市四十七中等学校的“宏志班”，部分公办高中的国际班等。

　　2.想上民办学校：今年，我省有85所高中面向全省招生，除了洛阳的9所，位于郑州、开封、平顶山、新乡、周口等地的高中还有76所，考生可在省提前批第三批次中选择填报。

　　按照规定，这些学校的录取分数线不低于学校所在生源地的最低控制分数线。如果想了解这些学校的详细信息，您可登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台(http://zk.hagaozhong.com/)查看。

　　需要提醒的是，考生一旦被省提前批录取，就不能再参加接下来我市普通高中的录取了。此外，无论是报考本地还是外地的“宏志班”，考生必须提供建档立卡贫困证明；民办学校、国际班均收费较高，考生应根据个人家庭经济情况慎重选择。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 张格尔）
[ 责任编辑：马佳佳]
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