高考语文全国卷：稳中有变 考查知识面广

今年我省高考语文考试7日上午结束。昨日，我市两名资深高中语文教师分别解读了全国卷(新课标I卷)。

“整套试卷温和、平稳、亮点突出，难度适中。”这是省学术技术带头人、河南省名师、洛一高语文特级教师杜保中对今年语文试卷的总体评价。

“无论结构、板块、难度，还是知识、技能考查基本保持了去年的风格。”杜保中说，试卷整体上属于小坡度慢滚动，有变化但很温和，利于考生发挥更好水平。

杜保中认为，今年语文试卷主要亮点体现在作文板块和语言运用板块的第21题。高考语文的语言表达与运用板块一直是高考命题创新的“试验田”，最能体现语文命题的改革性与灵活性的板块。第21题一改保持了三年的图文转换，转而考查逻辑与推理，将对今后的语文教学产生导向作用。作文板块关注社会热点，更具开放性和自由度，对学生思辨能力考查的指向非常明显。

市二中语文教师张守明认为，今年语文试卷变化最大的是试题结构，把阅读题合并为现代文阅读、古诗文阅读、语言文字运用和写作，由以前的六个大题变为四个大题，知识板块更加集中统一，结构上变得科学有序。

“另一个显著变化是阅读题量增加，取消了选考现代文阅读，将‘文学类文本阅读’与‘实用类文本阅读’列为必考。”张守明说，试卷增加了一道阅读题，而考试时间没有增加，这要求考生必须提高阅读效率，加快做题速度。（洛阳日报记者 申利超）