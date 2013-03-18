高招帮帮团：25日零时起，高考考生可查询高考成绩

昨日下午，在市三中考点，考生们笑着走出考场

昨日下午，在市三中考点，考生们笑着走出考场

昨日下午，在市三中考点，考生们笑着走出考场

昨日，我市高考顺利落幕。何时公布成绩、何时填报志愿……家长关心的问题仍不少，市招办主任秦军民一一解答。

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高考

7日、8日两天，我市5.5万余名考生在全市54个考点参加考试。昨日，记者从市招办获悉，高考期间，我市教育、宣传、公安、保密、电力等部门通力配合，全市高考顺利进行，平稳结束。

秦军民说，接下来的成绩发布、志愿填报、高校录取等环节同样重要，希望考生把握好时间节点，为顺利进入大学做好准备。

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查分

今年和往年一样，6月25日零时可以查询高考成绩。考生可以通过以下几种方式免费查询考试成绩及录取结果：

●网站查询

自6月25日零时起，考生可登录省教育厅网站(www.haedu.gov.cn)、省招办网站(www.heao.gov.cn)、河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)、河南省普通高校招生考生服务平台(pzwb.heao.gov.cn)查询高考成绩。

●通过高考成绩证书查询

考生可在报名所在地招办规定的时间内，凭准考证到报名站领取本人的高考成绩证书。考生如对成绩有疑问，可在6月27日18时前到县(市)区招办申请成绩复核，并在规定时间内领取复核结果。复核只检查是否漏评、分数合计是否存在差错，不复核评分宽严。

●通过县(市)区招办招生考试综合服务大厅查询录取结果。

●登录招生院校网站查询录取结果。

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咨询

想了解高招动态信息、招生政策、志愿填报技巧，可通过以下方式：

●网上咨询

教育部“阳光高考”信息平台(gaokao.chsi.com.cn或gaokao.chsi.cn)，每年都会举办网上咨询活动，我省今年的网上咨询活动定在6月25日至29日，省招办、在豫招生高校均参加。每天咨询时间为9时至12时、15时至18时。

●现场咨询

除了省招办在郑州举办的高招咨询会，你还可以就近参加洛阳的高招咨询会。今年，《洛阳晚报·教育周刊》将继续联合洛阳一高，邀请省内外高校举办高招咨询会，具体安排如下：

时间：6月25日、26日

地点：洛阳一高

参与高校：预计70余所高校(去年有南开大学、武汉大学、华中科技大学等知名高校参加，今年我们将继续向他们发出邀请)

活动内容：志愿填报讲座、考生和高校面对面咨询

在填报志愿时，考生须登录省招办网站，点击首页网上服务大厅中的“网上志愿填报”，在登录界面输入考生号、身份证号和报名时使用的密码登录系统并填报志愿。考生须在规定时间段内完成志愿填报，在填报时间截止前可进行不超过两次的修改，以网上最后一次保存的志愿为准，填报时间截止后将无法更改。网上填报志愿后，县(市)区招办将打印出志愿表，由考生本人在规定时间内签字确认，并存入考生档案。志愿经考生签字确认后，录取时不得放弃。对口招生、专升本志愿和各批次的征集志愿，网上保存后不再签字确认，以网上最后一次保存的志愿作为投档依据。

网上志愿填报系统6月25日开通，考生要妥善保管自己的密码。如忘记密码，考生可通过河南省普通高校招生考生服务平台的“忘记密码”功能进行重置；无法重置的，普通类考生可持本人准考证、身份证到报名所在地招办重置，对口招生、专升本考生持本人准考证和身份证到就近县(市)区招办重置。（见习记者 刘敏 记者 王晓丹 通讯员 高冰南 郑琳/文 记者 赵朝军/图）