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洛阳市政府第五次廉政工作会议召开 刘宛康讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-08 08:48
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　　昨日，市政府以电视电话会议形式召开第五次廉政工作会议，学习贯彻国务院和省政府第五次廉政工作会议精神，总结政府系统廉政建设和反腐败工作，部署2017年相关工作。市委副书记、市长刘宛康出席会议并讲话。

　　刘宛康要求，全市政府系统要以更加坚定的决心、更加坚决的态度、更加有力的举措，推动政府系统反腐倡廉工作不断取得新成效。一要树立底线意识，严守纪律规矩。要在提高政治站位、强化“四个意识”上用心用力，坚定维护党中央权威和党的集中统一。要牢固树立“底线思维”，切实增强思想上的免疫力、党纪国法的执行力、为官用权的约束力。要严守纪律和规矩，坚持依纪依规秉公用权、谨慎用权、干净用权，确保党的各项纪律和规矩真正执行到位。二要持续深化改革，优化政务服务。要继续减少审批事项，最大限度地把权力减到位。要提高审批效能，缩短审批时限，压缩审批环节，提升窗口服务质量和群众满意度。要创新政务服务，加快推进“互联网+政务服务”建设，落实职业资格目录清单管理制度。三要严格监督监管，规范权力运行。要强化公共资源交易监管，做到“平台之外无交易”；强化国有企业投资监管，做到“不缺位、不越位”；强化国有资产处置监管，做到“家底清、管到位”；强化财政资金使用监管，做到“安全、高效、透明”。四要坚持从严执纪，做到有腐必惩。要用好监督执纪“四种形态”，严查隐形“四风”，整治微权腐败，狠抓重点领域案件查办，加强监察问责，从严查处损害群众和企业利益的各类问题。五要坚持以上率下，落实“一岗双责”。要全面落实“两个责任”，坚决落实“一岗双责”，做清正廉洁的表率、勇于担当的表率，倡导“清新简约、务本责实”的作风导向，不断汇聚向上向善正能量。

　　刘宛康强调，全市政府系统要严格按照国务院、省政府第五次廉政工作会议要求，警钟长鸣、常抓不懈，扎实推进全市政府系统反腐倡廉建设，为实现“四高一强一率先”奋斗目标、打造带动全省发展新的增长极作出更大贡献。

　　市领导史秉锐、吴孟铎、赵会生、张世敏、魏险峰等参加会议。市监察局、市发展改革委、宜阳县政府负责同志在会上发言。（洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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