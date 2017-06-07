一九七七年，洛阳市第七中学高中毕业生合影，其中有些人参加了当年的高考 记者 张怡熙 翻拍

1977年的高考准考证、1979年的新同学入学注意事项补充通知单……2013年的大学录取通知书、2017年的高考准考证，从1977年到今天，时间流逝40年，一张张照片，见证了高考恢复40年的历史变迁。【>>>关注2017高考：又是一年高考时】

5月27日，本报发布高考恢复40年特刊线索征集启事，许多热心读者打来电话，讲述自己难忘的高考故事，提供珍藏已久的老照片。限于篇幅，这里选登部分照片，借此感受高考恢复40年来的匆匆岁月。（洛阳晚报记者 余子愚）