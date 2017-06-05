洛阳市55155名学子今天走进高考考场 祝愿每一位考生考试顺利

今天，洛阳55155名学子奔赴全市54个考点参加高考。昨天上午，我市不少高三学子在离开校园之际，留下了难忘的回忆。【>>>关注2017高考：又是一年高考时】

高考前最后一课，师生合唱《怒放的生命》

昨天上午，我市不少高三学子迎来最后一课。

“高考前最后一课，你们再看看书，我再看看你们……”昨天8时34分，市一中高三(13)班班主任孙文弟在朋友圈写下这样的话，并配上学生们埋头苦读的照片。

孙文弟上完课后，与学生们合唱了《怒放的生命》，为高考壮行。“3年了，我每天都和孩子们在一起，经历了无数次考试和风风雨雨，终于要把他们送上考场了。”唱歌的时候，孙文弟的眼眶湿润了，班里有不少女生流下了眼泪。

市十九中1701班班主任吴瑞芳，在最后一课上为每名学生赠送了一张写满祝福的书签。1701班是春蕾班，吴瑞芳精心挑选了一套以花为主题的书签。昨天上午，她花了几个小时时间，在每张书签的背面都写下了深情的祝福：“即使会遇到满地荆棘，也坚信会有春暖花开！加油！”“微笑是最好的名片、最好的化妆品。请经常微笑，加油！”送完书签，已到下课时间，学生们久久在教室里流连。

“高三加油”“三中加油”……昨天上午，市三中传来嘹亮的加油声。这是该校高一、高二的学生们，自发为即将参加高考的学长学姐呐喊助威。

昨天上午第一节课课间，该校高三学生小吴和同学正在教室打扫卫生，突然听到外面有人喊口号。她跟同学们出来一看，眼前的情景把他们镇住了——对面教学楼上，从1楼至5楼的走廊里站满高一、高二的学生，大家一起喊“高三加油”“三中加油”等口号。

市三中一名老师说，高一至高三每个年级段约有700名学生，他和不少同事看到高一高二的1000多名学生为即将参加高考的考生加油也感到震撼。“去年也有类似的加油鼓劲场面，只不过是在晚上，今年学生们沿袭了去年的传统。”这名老师说。

孩子考完后，家长别上去就问“考得咋样”

今日高考，作为考生家长，你是否比自己考试还紧张？市招办主任秦军民提醒各位家长：考试期间，请保持细心、爱心、平常心。

●细心：提醒孩子带好身份证、准考证。考生进入考场时，有身份证、准考证即可，包括文具、水杯等在内的其他物品都无须携带。每场考试结束后，记得提醒孩子将准考证、身份证带回。

●爱心：如果去考场陪考，请照顾好自己。不少家长会选择在考场外等孩子考完试，由于等待时间较长，家长可提前准备好马扎、遮阳伞等，照顾好自己以免孩子担心。在等待的过程中，您还可以带一份《洛阳晚报》，或关注“洛阳晚报教育周刊”官方微信(微信号：lywbjyzk)，及时了解高考信息。

●平常心：高考期间跟孩子说话，切忌句句说高考。如果想给孩子鼓劲，请不要对他说“你一定要好好考”，可以说“放轻松，发挥出正常水平就好”。当孩子走出考场时，请不要上去就问“考得咋样”，观察孩子的脸色就能知道答案。如果孩子感觉不好，可以对他说“听说今天的题比较难，要难大家都难，尽力就好”，帮助孩子“考一科，忘一科”。还请切记：出考场后，别让孩子和同学对答案，也别上网查答案。

今日，看晚报直播高考情况

高考时，考生们表现如何？会有哪些突发情况？今天，本报派出5路记者，在市招办指挥中心及洛一高、洛阳理工学院附中、市三中、市八中等考点，进行文字、图片、视频等全方位播报。

如您想了解高考首日情况，欢迎登录新浪微博并关注@洛阳晚报或@洛阳晚报教育周刊，观看直播，并留言与我们互动。

在此，我们向市民发出倡议：今天、明天，当你驾车经过考点时，请不要鸣笛；当你早晚锻炼时，请尽量不甩鞭子、不使用音响；如果路遇考生需要帮助，请尽量伸出援手。很多人都曾高考过，很多人的孩子有一天也会参加高考，让我们共同携手，为考生营造一个良好的环境。

洛阳晚报祝愿每一位考生考试顺利，取得理想成绩！（洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 王晓丹 魏巍）