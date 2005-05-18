部队直招士官报名今日开始 高校毕业生符合条件可网上报名

昨日，记者从洛阳军分区了解到，河南省2017年直招士官报名今日开始。普通高等学校应届、往届毕业，年满24周岁以内(1992年8月1日以后出生)，所学专业符合部队专业需要的未婚男性均可报名。

本次直招士官的报名时间到7月5日18时结束，报名的政治条件和体格条件与征集义务兵相同，招收的专业包括27类128个，应招青年可通过全国征兵网(www.gfbzb.gov.cn)查询招收专业、提交报名信息，自动完成学历和专业网上审核。

报名结束后，应征青年将在7月30日前完成体格检查、政治考核、专业审核、审批定兵、协议书签订、档案交接和自行报到计划制订等工作。直接招收士官入伍时间从8月1日起算。

我军现役士兵包括义务兵役制士兵和志愿兵役制士兵，义务兵役制士兵称为义务兵，志愿兵役制士兵称为士官。士官是军事人才的组成部分，是部队作战训练、教育管理和武器装备操作使用、维护修理的重要骨干。

此外，直招为士官的高校毕业生可以享受国家学费资助政策，申请学费补偿和国家助学贷款代偿。应招青年可关注洛阳市人民政府征兵办公室微信公众平台“洛阳征兵办公室”了解更多最新征兵政策规定，进行政策咨询。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 高艳广 马万超）