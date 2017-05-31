新区兴洛湖有望年底蓄水

兴洛湖为何一直干涸？邙山渠通水后又断流，原因何在？6月1日晚，市水务局负责人做客《百姓问政》时透露，今年年底前，兴洛湖有望实现蓄水，而邙山渠也将在雨季后全面恢复通水。

兴洛湖有望年底蓄水

兴洛湖位于新区兴洛东街与兴洛西街之间，泉舜购物广场正南方，龙门高铁站正北方，由三个湖共同组成。然而，这么一个重要景观水系，自建成以后却一直干涸。因为长时间不通水，许多市民连湖的名子叫什么都忘了，戏称它为“干湖”。

市水务局副局长翟文亮说，兴洛湖至今未通水，主要是水源问题。按照规划，开元大道以南水系的供水，来自于宜阳县的一个渠首。2010年牡丹文化节期间，兴洛湖曾蓄水，但在同年7月24日，我市发生洪水，洛河水将位于宜阳县的渠首坝冲毁。经测算，恢复渠首坝加上整修河道共需约6500万元资金，耗资巨大。之后，由于资金、水系建设次序、区划调整等原因，一直未能解决这一问题。

翟文亮表示，目前，为了恢复兴洛湖的蓄水，市水务局设计了两种方案：第一种方案是借助个体企业的水电站，从牡丹大道水渠抽水向兴洛湖供水，如果顺利的话，有望在今年年底前实现蓄水；第二种方案是争取在今年第三季度启动洛河西段的治理以及被冲毁渠首坝的恢复工程，预计明年国庆节建成投用，从根本上解决兴洛湖的水源问题。

今年雨季后，邙山渠将恢复通水

去年，“引黄入洛”工程通水后，黄河小浪底的水通过20公里隧道穿越邙山，在金水河水库分流后，一路流入邙山渠并向东进入瀍河市区段。然而好景不长，正式通水不到一个月，邙山渠却再次干涸。

邙山渠为何断流？市水务局副局长李振军说，去年9月，一拖工业园反映，该园一个车间的设备井出现积水情况，认为与邙山渠渗漏有关，并向市里报请对邙山渠暂时断水。本月中旬，水务部门将对邙山渠进行通水测试，如发现问题，将及时修复。今年雨季过后，邙山渠将全面恢复通水。（洛阳日报记者 李三旺）