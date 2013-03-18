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洛阳王城大桥4日起半幅封闭维修

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-02 08:17
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　　昨日，《洛阳晚报》上的一则公告刷爆朋友圈，各大官微纷纷转发王城大桥将要封闭施工的信息。这座桥为啥要维修？通行影响如何应对？针对群众关心的问题，晚报记者请各方当事人一一进行了解答。

　　王城大桥说：12年了，有点累，做个理疗吧

　　我叫王城大桥，位于王城大道上，横跨洛河，是连接洛北和洛南城区的重要通道之一。

　　说起来我今年已经12岁了，可能因为我全长1186米、双向六车道的体格比较排场吧，自2005年“上岗”以来就颇受欢迎，可以说从我身上通过的车已经不计其数了。

　　12岁对于你们人类来说可能还是个孩子，但在我们大桥家族已然是不小了。尤其是最近几年，从我身上通过的大货车越来越多，我感觉有些不堪重负。河水的侵蚀也让我的四肢受到了一定伤害。

　　去年，我的监护人找上海的专家替我做了一次全面体检，他们说我得歇歇了，最好做一次全面的“理疗”，否则将影响人类朋友的使用安全。

　　施工人员说：对症诊疗，让大桥焕发青春

　　我是市交通局的一名工作人员，这次由我们负责王城大桥的加固工程施工。经过国内相关专家的会诊，我们为王城大桥量身定做了一套包含八项内容的“理疗”套餐，将于本月4日开始半封闭进行，确保王城大桥12月5日前焕发青春，重新上岗服务。

　　八项“理疗”服务包括桥面重新铺装、桥梁桩基加固、桥体植筋、桥体混凝土修补、裂缝处理、粘贴钢板、更换伸缩缝、桥体装饰等。

　　为保证王城大桥尽快恢复正常使用，我们对施工工期进行严格控制，并安排了详细的计划表。

　　6月4日零时至9月4日，先对王城大桥西半幅进行封闭施工；9月5日零时至12月5日，西半幅放行，东半幅封闭施工。确保王城大桥不断行，6个月后整桥交付使用。

　　交警部门说：半幅通行，机非混行，谨慎慢行

　　我是一名交警，未来的几个月将负责王城大桥周边的保通。由于王城大桥人流车流较大，可以预计的是王城大桥半幅封闭期间通行压力极大。为此，我们专门调集警力负责周边的交通疏导工作，并制订了绕行方案。（洛阳晚报记者 连漪）
[ 责任编辑：马佳佳]
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