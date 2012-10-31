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21名智慧教师候选人昨日冒雪走进宜阳多所学校
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-23 09:34
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出发前的合影

支教教师和小朋友互动

　　昨天的微信朋友圈被大雪刷屏，昨天的洛阳教育圈，为冒着大雪到宜阳县支教的21名教师“刷屏”。“2016洛阳年度智慧教师评选爱心支教活动”由洛阳日报报业集团、洛阳市教育局联合举办。昨日，21名智慧教师候选人和洛报教育的工作人员一起，在“小雪”节气冒雪走进宜阳县第二实验高中、宜阳县香鹿山镇第一初级中学、宜阳县思源实验学校、宜阳县莲庄镇中心校(莲庄镇前进西区校、中心小学)、宜阳县莲庄镇双语中心幼儿园爱心支教。

　　支教队伍早有预案，确保一切顺利

　　虽然路面湿滑，车速缓慢，但是支教队伍早有预案：提早出发。9：30左右，支教教师已全部走进各自对接的学校。在熟悉了学校的情况之后，教师们提前几分钟走进教室，和学生们进行了简短的交流，随后开始上课。

　　因为使用的教材版本不同，东升三中的英语老师乔莹、市二十四中的英语老师陈晶晶等提前打印了教材，发给学生们使用，而且在上课前，带着学生朗读了没有学过的单词。

　　由于天气原因，洛龙区第二实验小学体育老师白炎波的课只能改在室内进行。不过没关系，室内的体育课同样精彩，学生们和白老师一起学习花样跳绳的理论知识。

　　虽说是第一次见面，但师生全无生疏感

　　老城区第一小学的语文老师谢晖引导学生注意观察，找出板书和PPT课件的区别，轻松引出课文中第一个知识点。

　　市五十六中的语文老师张小青，上课伊始，把雪景引入课堂，让同学们说说与雪有关的成语和诗句，迅速和同学们拉近了距离。

　　市五中数学老师张子斌，让学生用工具绘制等腰三角形，进而学习数学问题的类比、联想、归纳。

　　…………

　　教师们营造的精彩课堂，深深吸引着学生，虽说师生们都是第一次见面，但是完全没有生疏感，课堂互动频频，气氛活跃。

　　一个人的智慧让多个人受益

　　昨日下午，支教的教师和6所学校的教师进行了主题发言、问答交流等多种形式的深入探讨。

　　市三十四中的语文老师王润红分享了“王润红名师工作室”目前正在探索研究的“故事语文”教学法，通过该教学法增强学生的听、说、读、写、思、研等能力。

　　市二中化学老师高红玲、理工附中历史老师赵智峰，分别从“拓展个人兴趣，积累专业知识，让学生喜欢上教师，从而学好”“青年教师逐步成长，积累智慧的几点心得”等方面进行阐述。

　　宜阳的教师们也纷纷参与讨论。他们表示，支教的教师善于在课堂上关注学生的情感态度、价值观，关注学生朗读能力的培养等，这些都是他们今后教学需要关注并进行提升的地方。

　　相关链接

　　评选活动的奖品除了由洛阳日报报业集团为年度智慧教师提供的一辆轿车，还有海外国旅中州路营业部、洛阳技佳商贸有限公司、云亮口腔、北京木香茗文化发展有限公司、孟津万千农业开发有限公司、雅文虎山温泉、洛阳铭源驾培机构等诸多爱心企业提供的丰厚奖品或服务。“2016洛阳年度智慧教师评选爱心支教活动”最后一站将走进汝阳。（洛阳晚报记者 杨寒冰 见习记者 朱妍 师睿 文/图）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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