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全国滑翔伞定点联赛在万安山开赛
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-26 08:55
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飞行表演
 

　　24日上午，在位于伊滨区的万安山上，2016全国滑翔伞定点联赛暨万安山飞行文化体育旅游节开幕，来自全国各地的30多名滑翔伞高手齐聚于此，展开为期两天的角逐。

　　此次活动由国家体育总局航管中心、中国航空运动协会、市体育局、伊滨区管委会联合主办，包括航空运动竞技、航空运动表演、飞行体验互动、空中摄影大赛等，除了滑翔伞比赛，还有热气球、动力伞、无人机等表演。

 

“比翼双飞”

　　全国滑翔伞定点联赛是此次活动的重头戏，参赛运动员全部为持有C级(含)以上滑翔伞飞行员证书的滑翔伞运动员。

　　24日8时50分，比赛开始，《洛阳晚报》记者在山上的飞行营地看到，选手们依次起飞，天空中绽放出朵朵美丽的伞花。来自北京的廖青丽有5年多滑翔伞飞行经验，她说这是她第一次来到万安山，发现这里滑翔的条件非常好。

　　昨日下午，记者从万安山方面了解到，比赛结束，选手黄祥宇和杨爱平分获男子组和女子组冠军，滚石航空队获得团体第一的佳绩。（洛阳晚报记者 李砺瑾/文 李卫超/图）

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　　在开幕式上，国家体育总局伞类运动部主任王永利向万安山航空飞行营地授予“中国航空运动协会航空飞行营地”称号。

　　万安山是国内首批获批的航空飞行营地之一，不仅拥有目前国内最大的飞行营地专用空域，而且滑翔伞教练是国家E级(最高级)飞行员。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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