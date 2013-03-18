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洛阳将开展“无车日”活动 单号车禁行一天
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网 2016-09-18 19:23
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　　2016年城市“无车日”活动交通管制公告

　　为促进城市交通可持续发展，推动城市交通领域“节能减排”工作，根据国家住房和城乡建设部倡议，市政府决定于2016年9月22日开展洛阳市城市无车日活动。为确保此次活动顺利开展，依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《河南省道路交通安全条例》和《洛阳市道路交通安全条例》(2013修订)等有关规定，市政府决定在城市区部分道路实行交通管制措施，现通告如下：

　　一、交通管制时间

　　2016年9月22日08：30至19：00

　　二、交通管制措施

　　(一)实行车辆双号行驶及公交限时专用道

　　1.实行道路车辆双号行驶

　　道路车辆双号行驶，单号禁行。根据2008年市无车日活动领导小组确定的：“按年份区分，双数年份双号行驶，单数年份单号行驶的方案”，城市区道路22日当日，车号末位数字为双号机动车辆通行，末位数字为单号的机动车辆禁行；货运车辆已办理市区通行证的，也要遵守本管制措施(公共交通工具、执行任务的军警车辆、特种车辆、通勤车辆、校车及电力、环卫、事故快赔、保险理赔以及涉及民生保障的车辆除外)；对于乘坐危急病人的车辆违反单双号限行规定的，查明情况后可不予处罚；用于婚丧嫁娶的车辆可提前一天拨打“122”免费电话进行备案，当天按备案的时间和路线行驶，严禁遮挡号牌。

　　2.设立公交专用道，活动围绕今年的主题，对中州路部分路段快车道最右侧车道设立为限时公交专用道，具体路段为：

　　中州路(金业路口—黄河路口)

　　上述路段的最右侧车道在9月22日08：30—19：00实行交通管制，设立公交专用车道，严禁其它车辆占用(执行紧急任务的军警车辆、救护车、抢险车、校车除外)。对占用公交专用道的车辆由公安交警部门依法进行查处。

　　(二)取消城市区部分道路临时停车泊位

　　9月22日当日08：30至19：00取消城市区部分路段非机动车道、人行道上原施划的机动车临时停车泊位，具体路段为：中州路的金业路口至黄河路口段、凯旋路、辽宁路、王城大道的纱厂路口至丽春路口段、解放路的道南路口至九都路口段)。

　　(三)实施公车封存

　　9月22日当日，城市区党政机关及各企、事业单位除值班车辆外，其它全部实施封存。

　　三、该交通管制规定执行机关为洛阳市公安局交通警察支队。

　　特此公告

　　2016年9月14日

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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