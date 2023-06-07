传统经典拉格工艺，麦香柔和，口感润滑，酒体丰满醇厚，好喝不上头。
云雾小麦白啤原料单纯，金黄色，浓郁麦芽香，淡淡果香，口感清爽，泡沫洁白而丰富，像天空中轻柔的云朵。
艾尔精酿8度酒体丰满醇厚，口感清爽，入口平滑，沙口力强，质量稳定，一款适饮性非常好的社交型啤酒。
精酿白啤9度香味纯正，独特，使得小麦白啤具有典雅的香味，较低的麦汁浓度，较好的拥有社交啤酒属性。
橘香小白比利时白啤拥有经典的比利时小麦啤酒特征，在德式小麦啤酒基础上，更加突出天然香菜籽的味道，柑橘的水果味。
精酿白啤11度香味纯正，独特，较高的麦汁浓度，使得小麦白啤具有典雅的香味。
拥有经典的比利时小麦啤酒特征，在德式小麦啤酒基础上，更加突出天然香菜籽的味道，柑橘的水果味。
由水蜜桃果汁和精酿啤酒调制而成，拥有水蜜桃的水果味。
由百香果果汁和精酿啤酒调制而成，拥有百香果的水果味。
由蓝莓果汁和精酿啤酒调制而成，拥有蓝莓的水果味。
呐博·椿亦控糖功能型精酿啤酒，由南京大学生命科学学院首席科学家朱海亮教授团队多年研制研发，对多种植物提取物进行药食同源...
呐博·椿亦降酸功能型精酿啤酒，由南京大学生命科学学院首席科学家朱海亮教授团队多年研制研发，对多种植物提取物进行药食同源...
宣默精酿之小鲜啤酒，在洛阳主城区2000家店同时开售。
宣默精酿+全国首店落户洛阳，7月8日将在洛阳开业。
近年来，品质更高、口感更好的精酿啤酒成为啤酒行业新蓝海。今日上午，“宣默精酿+”洛阳站招商说明会在洛报融媒大厦举行，吸...
宣默精酿+全城加盟中，精酿品牌大厂有实力，本地权威媒体强势助力高曝光，优选全球生活必需品超低价直供。
宣默精酿+开启洛阳全城加盟！