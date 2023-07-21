刚刚宣布！正式上市！

宣默精酿又添新成员：比利时精酿上市了。

这款精酿作为宣默精酿馆的中高端产品，1升装，罐体呈红色，充满喜庆，属于呐博集团荣誉出品，口感上，清爽轻盈，陈皮橘子味，微苦，有多重果香，酒体浑浊，有杀口感。目前，这款啤酒已经率先在悦满楼、跑马汤、宴天下等部分酒店上架。

如果你对这款新品感兴趣，可以到位于龙门大道和太康路交叉口东北角北100米附近宣默精酿+店品尝，也可以通过美团订购。首批入店的精酿啤酒包括：金色原麦拉格、云雾小麦白啤、艾尔精酿8度、精酿白啤9度、橘香小白比利时白啤、精酿白啤11度，水蜜桃、百香果、蓝莓果啤，以及由南京大学生命科学学院首席科学家朱海亮教授团队多年研制研发，对多种植物提取物进行药食同源复合配方深度研究的生物活性精酿啤酒。

如果你想加盟宣默精酿+ 将享受以下优势资源

一、背靠精酿品牌大厂，价格有优势，品质、货源有保障

宣默精酿是呐博酒业集团旗下的精酿品牌，呐博酒业集团成立于2021年，是一家以精酿啤酒为主营业务，拥有上下游完整闭环产业链的集团公司。全国可使用资产近10亿元，所有厂区累计占地面积近600亩，集团拥有控股实体企业6家，其中啤酒厂2家、制罐厂1家。

呐博集团是拥有70万吨+(明年再增50万吨)啤酒产能的超级工厂。所有产品全部采用优质原料：水源来源于国家一类水源保护区，麦芽、酵母、啤酒花全部采用国内外最优质的。在人才方面，呐博集团由博士和高级会计师组成管理团队，引进啤酒行业五大集团的高管及技术人员近20人组成酿造团队，以及全国各地优秀酒水运营商组成销售团队。

洛阳网与宣默精酿+达成深度战略合作，全面助力。洛阳网是国家重点新闻网，洛阳市权威主流门户网站，由洛阳日报报业集团主办。作为洛阳市头部互联网新媒体运营平台，洛阳网经过二十多年的发展，已成为一家打通互联网传播全产业链条的城市级内容型、平台型媒体。

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除了精酿啤酒，今后，宣默精酿+店还将引进超多、超低价格优选全球生活必需品直供，打破传统精酿啤酒店单一售卖啤酒的模式。

宣默精酿+全城招募持续进行中，我们将为合作伙伴提供选址、装修、培训、运营、营销、产品六大专享服务，加盟无套路、杜绝行业潜规则。全城招募加盟200个名额，原则上主城区名额50个，各县区主城区2-3个，各县区乡镇1个，先到先得。

厂家加盟热线：17628600777

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