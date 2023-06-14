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洛阳2000家店同时开售！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 19:26

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2000+门店

宣默精酿之小鲜啤酒洛阳开售

　　宣默精酿之小鲜啤酒，在洛阳主城区2000家店同时开售。

　　这2000家店重点分布在社区便利店、小型餐饮店。呐博小鲜啤酒属于宣默精酿+旗下鲜啤酒系列，酒体呈模糊的蜜黄色，有着稠密洁白细腻的泡沫层，散发出浓郁的醇美麦芽香味和树脂酒花香，此酒口感柔滑、醇厚、回味干爽、清淡，有着特别柔和甘甜味，因其质量好、口感好，价格亲民，受到精酿啤酒爱好者的追捧。

　　此前，位于龙门大道和太康路交叉口东北角北100米附近，宣默精酿+洛阳首家加盟店，7月8日已经在洛阳开业。首批入店的精酿啤酒包括：金色原麦拉格、云雾小麦白啤、艾尔精酿8度、精酿白啤9度、橘香小白比利时白啤、精酿白啤11度，水蜜桃、百香果、蓝莓果啤，最为重要的是，还有降酸、控糖等功能性啤酒。

　　根据最新消息，该店的开业优惠活动将持续至7月14日，即全场消费继续享受超低会员价，除了4款超低价爆款精酿啤酒外，其他精酿啤酒均享受买一箱送一桶呐博小鲜、买2件送1件。

　　加盟宣默精酿+，将享受以下资源：

　　一、背靠精酿品牌大厂，品质、货源有保障

　　宣默精酿是呐博酒业集团旗下的精酿品牌，呐博酒业集团成立于2021年，是一家以精酿啤酒为主营业务，拥有上下游完整闭环产业链的集团公司。全国可使用资产近10亿元，所有厂区累计占地面积近600亩，集团拥有控股实体企业6家，其中啤酒厂2家、制罐厂1家。

　　呐博集团是拥有70万吨+(明年再增50万吨)啤酒产能的超级工厂。所有产品全部采用优质原料：水源来源于国家一类水源保护区，麦芽、酵母、啤酒花全部采用国内外最优质的。在人才方面，呐博集团由博士和高级会计师组成管理团队，引进啤酒行业五大集团的高管及技术人员近20人组成酿造团队，以及全国各地优秀酒水运营商组成销售团队。

　　二、本地权威媒体、头部新媒体矩阵洛阳网加持，高曝光，节省广告费

　　洛阳网与宣默精酿+达成深度战略合作，全面助力。洛阳网是国家重点新闻网，洛阳市权威主流门户网站，由洛阳日报报业集团主办。作为洛阳市头部互联网新媒体运营平台，洛阳网经过二十多年的发展，已成为一家打通互联网传播全产业链条的城市级内容型、平台型媒体。

　　洛阳网拥有5个百万级新媒体账号，粉丝量超1500万。目前入驻的第三方平台有学习强国、微信、微博、抖音、今日头条、快手、小红书、B站等，其中洛阳网、洛阳发布微信是全国500强账号，抖音、快手、视频号更是处于领先地位。

　　除了精酿啤酒，今后，宣默精酿+店还将引进超多、超低价格优选全球生活必需品直供，打破传统精酿啤酒店单一售卖啤酒的模式。

　　宣默精酿+全城招募持续进行中，我们将为合作伙伴提供选址、装修、培训、运营、营销、产品六大专享服务，加盟无套路、杜绝行业潜规则。全城招募加盟200个名额，原则上主城区名额50个，各县区主城区2-3个，各县区乡镇1个，先到先得。

　　厂家驻洛加盟热线：17628600777
[ 责任编辑：唐好优 ]
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