薛之谦演唱会期间 洛阳地铁将延长运营时间

4月20日、21日薛之谦“天外来物”巡回演唱会将于奥林匹克中心体育场举行，为缓解地面交通压力，配合做好运输服务保障，洛阳地铁运营时间将延长2小时，为6:30~次日00:30。

4月20日、21日薛之谦“天外来物”巡回演唱会将于奥林匹克中心体育场举行，为缓解地面交通压力，配合做好运输服务保障，洛阳地铁运营时间将延长2小时，为6:30~次日00:30。 4月20日、21日薛之谦“天外来物”巡回演唱会将于奥林匹克中心体育场举行，为缓解地面交通压力，配合做好运输服务保障，洛阳地铁运营时间将延长2小时，为6:30~次日00:30。具体如下： 部分车站末班车时间如下： 同时洛阳地铁会持续关注演唱会乘客疏散情况，若遇车站大客流，将及时组织备用车上线加开，加密行车间隔，缓解车站拥堵，直至保障演唱会乘客安全疏散完毕。 温馨提示：请乘客们提前做好行程安排，及时关注车站现场公告、广播信息，并遵从现场工作人员指引有序乘车，乘车时如需帮助，可咨询车站工作人员或致电洛阳地铁服务热线0379—86008600。⑥