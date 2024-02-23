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科技赋能！中国一拖以产业创新催生新质生产力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 08:24

杨涛在调整工业机械臂参数

　　2条生产线、8台设备！

　　你能想象，这是一位年近六旬的老师傅“统帅”的“机器人大军”？

　　早上8点，在西工区经济技术开发区中国一拖工业园新型轮式拖拉机智能制造工厂内，机械碰撞、切削声清脆悦耳，拖拉机零部件空中“飞舞”。这里是中国最大、最先进的新一代大轮拖生产基地。

　　在机一车间，三班倒、24小时运作，每天就是150余件活塞、轴承座下线，同一时间只有一人值守。换上一袭蓝工装，58岁的老师傅杨涛早班上岗。

　　1987年进厂的杨涛，如今已是两鬓斑白。然而，这位“老一拖”如今依旧活跃在一线，好汉不减当年勇。

　　“因为我有‘秘密武器’。”杨涛俏皮卖关子，“有了它，制造农机零件只需动动手指，轻轻松松。”

　　谈笑间，杨涛缓步走向鳞次栉比的数控机床，熟练输入数字化制造参数。在他身后，8台桁架机器人、加工中心、机械臂等仿佛被注入“灵魂的乐谱”，协奏起脉动的“交响”。

　　“有了它们的帮助，如今我一班8小时加工50多件产品，效率接近‘10个年轻时的我’！”抚今追昔，杨涛感慨万分，“年轻时靠体力，一天下来满手油味，因为腰酸背痛，满身贴膏药；没想到老了还能靠经验，干一天闲庭信步、皮鞋铮亮。”

工作中的机械臂

　　在这个“智”字开头的工厂里，今非昔比的蜕变时刻在发生。桁架、AVG机器人“空+陆”运输代替“拉、抬、搬”的人工物流，机械臂自动上料打通加工件上机床“最后一公里”，全自动数控加工中心代替人工操作的老式机床……从运输、摆件到加工，“机器人大军”不仅一条龙、全自动，还拥有合格率近乎100%的“绝活”，成为推动生产率大幅提升的“新质生产力大军”！

　　“老一拖”的老当益壮，折射出智能化技术的“开枝散叶”。近年来，面对日益激烈的国内外农机产业竞争，面对用户对高品质、高性能农机产品的强烈需求，中国农机“龙头”中国一拖以智能化突围，斥资近10亿元建设智能机械加工厂、智能驾驶舱数字化工厂、新型柴油机智能工厂等。

　　中轮拖新线改造推动生产效率显著提升，日产量提升超过30%；新建大轮拖动力输出总成装配的柔性自动化装配线，生产效率提高25%；柴油机智能制造新线全面投产，柴油机智能制造能力迈向中国农机行业领先水平……

　　一个个自我突破、一项项中国领先，推动中国农机装备制造业最先进的智能制造技术加速落地。去年，中国一拖营收115.28亿元，其中净利润9.97亿元，同比增长46.39%，达到历史新高，“共和国长子”迎来效率和效益的“又一春”。

　　“做好科技赋能新质生产力的‘加法’，传统产业也能迎来‘朝阳’。”机一车间主任张凯的话意味深长。

　　展望未来，中国一拖将接续推进智能制造项目建设，推动企业朝着中国第一、世界一流的农机企业目标大步迈进。

　　以“智”促“新”，由“新”向“质”。历经岁月风霜，“老一拖”不老，生产力焕“新”！(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 庞琳 赵晓宜 周双雪 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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