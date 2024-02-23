洛阳120上线“短信视频呼救”功能

近日，洛阳市120急救指挥中心已对新旧调度系统完成切割，新系统上线“短信视频呼救”等诸多新功能，将为患者提供更加高效、周到的服务。

近日，洛阳市120急救指挥中心已对新旧调度系统完成切割，新系统上线“短信视频呼救”等诸多新功能，将为患者提供更加高效、周到的服务。

呼救者无法说清位置？新系统可快速定位

在陌生环境或危急情况下，呼救者往往在拨打120求助时，会出现说不清具体位置的情况。

这时，洛阳市120急救指挥中心会向呼救者的手机发送短信，待呼救者在手机上授权定位操作后，急救指挥系统可快速获取其位置信息。

洛阳市120急救指挥中心负责人介绍，目前该功能已覆盖洛阳市主城区。操作过程中，呼救者需要按照调度员的指引，在智能手机的短信通知中找到相关定位信息。

需要注意的是，在使用短信定位时，呼救者必须打开手机中的流量及定位功能，才能实现被精准识别位置。