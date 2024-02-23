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4月20日至21日，洛阳公交将开通薛之谦演唱会直达专线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团微博 2024.04.18 18:49

　　刚刚，“洛阳公交”官方微博发布消息称，薛之谦“天外来物”巡回演唱会洛阳站将于2024年4月20日、21日晚在洛阳市奥林匹克中心举行，为方便观众前往洛阳市奥林匹克中心观看演唱会，公交集团将开通4条演唱会直达专线。

　　专线一：八里堂地铁站A口—洛阳市奥林匹克中心(位于：孝文大道司马光路口南)

　　服务时间：八里堂地铁站A口16:00—18:00

　　专线二：高铁龙门站—洛阳市奥林匹克中心(位于：孝文大道司马光路口南)

　　服务时间：高铁龙门站16:00—18:00

　　专线三：洛阳市奥林匹克中心(位于：司马光路孝文大道口东)—八里堂地铁站A口

　　服务时间：洛阳市奥林匹克中心(位于：司马光路孝文大道口东)22:00—客流疏散完

　　专线四：洛阳市奥林匹克中心(位于：司马光路孝文大道口东)—高铁龙门站

　　服务时间：洛阳市奥林匹克中心(位于：司马光路孝文大道口东)22:00—客流疏散完

　　温馨提示：演唱会当日途经的万安山专线、伊滨区2号线将根据道路管控实际情况和交警现场指挥进行适时调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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