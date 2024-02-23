阵雨、雷阵雨、暴雨……今明两天洛阳又有雨

今日洛阳晴天到多云，傍晚到夜里阴天转阵雨或雷阵雨，东南风3级，气温14℃～27℃。

今日白天阳光灿烂，晚上阴雨“上线”。

省气象台预计，受冷空气影响，今日夜里到明天，更大范围的降水将再次到来。届时，全省大部分地区有小到中阵雨、雷阵雨，我省中南部的部分县市有大雨，局部暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。在降水和冷空气的共同作用下，明日，全省大部分地区最高气温较前期将下降6℃～10℃，大家注意及时增添衣物，谨防感冒。

市气象台根据最新气象资料分析，今日傍晚至明日，受低槽东移影响，我市有中等强度阵雨、雷阵雨，局部地区有暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气。明日，最高气温较前期有明显下降，其他时间以多云天气为主。

最近几天天气预报

今日：晴天到多云，傍晚到夜里阴天转阵雨或雷阵雨，东南风3级，气温14℃～27℃。

明日：小到中雨转多云，偏东风转偏北风3级左右，气温13℃～18℃。

20日(周六)：多云，气温11℃～21℃。

21日(周日)：多云到晴天，气温12℃～24℃。

22日(周一)：晴天间多云，气温13℃～25℃。

23日(周二)：晴天到多云，偏北风4级左右，气温13℃～24℃。

24日(周三)：多云，气温12℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）