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荟萃牡丹珍品 ！中国国花园锦绣馆二馆17日开馆迎宾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 16:23

　　中国国花园锦绣馆二馆将于4月17日开馆、锦绣馆一馆将于4月25日开馆，这是洛报融媒记者16日从中国国花园得到的消息。届时，两馆牡丹次第开放，实现互通，与馆外大地牡丹、成片芍药花海花期完美衔接，赏花期可持续至“五一”节后。

　　16日上午，记者初入新建成的锦绣馆二馆，就感到冷飕飕，放眼望去，馆内空间敞亮，栈道蜿蜒，亭台楼阁一步一景，牡丹初露芳容。

　　“这是因为我们采用了国内领先的智能控温控湿技术，所以室内温度要低于室外温度。”园区相关负责人介绍，锦绣馆二馆设计科学，立体安装有遮阳网、阳光板、透光棉等新型材料和制冷设备，以保证馆内既自然光线充足，又保持较低温度，让牡丹缓慢生长、厚积薄发，确保牡丹花大色艳、花瓣晶莹透亮。同时，馆内规划设计了旱溪、虹桥、舞台等景观设施，开馆后将为游客呈现“新贵妃醉酒”“昆曲牡丹戏”“古风雅集”等沉浸式演出，为游客带来更多丰富的赏花体验。

　　锦绣馆二馆西侧，是锦绣馆一馆。该馆于2022年3月建成使用，是当时为满足牡丹文化节后期来洛游客的赏花需求而修建的大型室内牡丹展馆。如今，新修建的二馆面积更大，两馆占地面积可达6000平方米，整体位于中国国花园中部、衍秀湖东侧。

　　锦绣馆同时也是牡丹珍宝馆，馆内种植了涵盖九大色系、十大花型的国内外精品牡丹100多品种3500余株，云集了早、中、晚花期各种珍稀牡丹品种，不仅有前期火爆全网的“春柳”“银丝贯顶”“初乌”等，还有西北特色牡丹品种鸡血石、陇右二乔、百丈冰等首次引进的紫斑牡丹，更有首案红、凤丹等传统品种，可让游客一馆尽赏各色牡丹珍品。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 乔丽娜 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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