从铁器到冰糕保温瓶 洛阳七旬老人收藏上万件老物件

郭宪伟并非前五龙沟社区居民，但是，在涧西区这个社区，提起他的名字，大家都颇为熟悉。

郭宪伟和他收藏的“宝贝”

郭宪伟并非前五龙沟社区居民，但是，在涧西区这个社区，提起他的名字，大家都颇为熟悉。郭宪伟热衷于收藏，近30年来，他顶着家人反对的压力，陆续收藏了上万件老物件。为此，他在前五龙沟社区租房陈列自己的这些“宝贝”。

近日，记者来到郭宪伟的“博物馆”，看到这些老物件，震惊不已。

搞收藏多是赔钱的，买到的是“固定资产”

老式自行车、黑白电视机、耩麦的耧……在郭宪伟租赁的房子里，各式老物件琳琅满目，这里宛如一座小型博物馆，瞬间将人们的记忆拉回过去。

郭宪伟今年70岁，曾是涧西区某工厂的钳工，负责修理机械设备。天天跟机械设备打交道，久而久之，他喜欢上了铁器，尤其是手工打造的工具，其质感与工艺令他着迷。

郭宪伟自1998年开始收藏铁器。他清楚地记得，收藏的第一件铁器是四齿铁叉。当时，他到谷水一家废品收购站“淘宝”，一眼便看中了一个四齿铁叉。据他推测，这个四齿铁叉是民国时期手工打造的，尽管过去了多年，品相依然很不错。于是，他果断以十几元的价格买了下来。

为了淘到心仪的“宝贝”，郭宪伟经常逛早市、废品收购站和古玩市场等。他收藏的铁器，以铁锹、锄头等农具居多。“你看这几把铁锹，现在看着可新，刚收回来时可不是这样的。”郭宪伟说，收回来的铁器一般比较破旧，需要打磨抛光，他是钳工，有这门手艺。

后来，郭宪伟不再局限于收藏铁器，收藏的范围越来越广。好看的瓷酒瓶、搪瓷缸……只要看上眼，他就收入囊中。

郭宪伟收藏的东西，便宜的几毛钱，贵的上百元。在收藏上具体花了多少钱，他从来没算过。他笑着说：“这是一笔糊涂账，如果详细记录，坚持不了那么多年。”

郭宪伟搞收藏，纯粹是喜欢，不指望收藏的东西升值。“打个比方，就像明知道辣椒辣，可总有人喜欢吃，这是一个道理。社会是多元的，大家的喜好不同很正常。”他说，搞收藏多是赔钱的，钱花出去了，买到的是“固定资产”。