香港洛阳女画家中国画专题交流展开幕

昨日，“文话河洛 艺联大湾”香江洛水润天香——香港洛阳女画家中国画专题交流展在洛阳美术馆开幕。

昨日，“文话河洛 艺联大湾”香江洛水润天香——香港洛阳女画家中国画专题交流展在洛阳美术馆开幕。

本次画展由洛阳市文联指导，洛阳美术馆(洛阳画院)、香港女中国书画家协会主办，洛阳市美术家协会承办，旨在通过对美术作品的展示，呈现洛阳与香港两地同根同源的文化传承，展现两地独特的地域文化风情，推动两地文化艺术的交流与合作，为粤港澳大湾区建设增添浓墨重彩的一笔。

此次画展展出洛阳与香港两地女画家的中国画作品各40幅，不仅展现了女画家们对美的追求和对生活的感悟，更体现了她们对中华文化的热爱与传承。观众从这些作品中既可以看到中华“根”文化的厚重与凝练在洛阳女画家笔下的深情传承，也能感受到香港女画家以独特的现代视角呈现出的都市文化的繁华与多元。

本次画展位于洛阳美术馆3层4展厅，将持续至4月30日，欢迎广大书画爱好者到场感受“千年古都”与“东方之珠”的魅力与神韵。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 牛珂)