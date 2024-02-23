大博汝窑瓷画运河城市文化巡展活动在洛开幕

昨日，大博汝窑瓷画运河城市文化巡展活动在龙门古街开幕，现场展出近200件瓷画作品。 昨日，大博汝窑瓷画运河城市文化巡展活动在龙门古街开幕，现场展出近200件瓷画作品。 省人大常委会原副主任贾连朝宣布活动开幕，省政协原副主席、省慈善联合总会会长邓永俭，中国文促会副主席兼秘书长王建国，市政协原主席、市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长杨炳旭，副市长李刚等参加活动。 此次活动由中国文化艺术发展促进会、世界运河历史文化城市合作组织、河南省慈善联合总会等指导，洛阳市慈善联合总会、平顶山市慈善总会、洛阳市文联联合主办。 此前，该巡展活动先后走进江苏扬州、河南开封、北京通州。洛阳是本次巡展活动的第4站，以“洛阳山水·牡丹·运河文化”为主题，共展出近200件瓷画作品，其中包含洛阳风光、历代名家牡丹、洛阳运河风采、运河十八大功臣像、华夏五千年瓷画长卷、运河书画人物瓷画长卷、千年大运河壮丽城市群布局图等内容。 大博汝窑瓷画将传统汝窑工艺和数码摄影微喷工艺、无机颜料打印技术等结合，精选大运河传世名画、现代摄影作品等制作成瓷画艺术品，具有“大、薄、轻、韧、透”等特点。下一步，该巡展活动将走进更多大运河沿线城市，以大博汝窑瓷画为载体，进一步推动新时代大运河文化遗产保护传承创新性发展。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 吕彩霞)