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栾川县白土镇：连翘花开满山“金”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 08:27

　　“因为白土连翘质量好，销路不愁，所以这10多年里，我们每年都来收购。”日前，在栾川县白土镇槲树庙村，一位前来参加栾川县第二届连翘花节的安徽亳州药商如是说。

　　千步连翘不染尘，降香懒画蛾眉春。漫步槲树庙村的山坳，成片的连翘花迎春绽放，一簇簇、一串串，随风摇曳、惹人怜爱。

　　白土镇位于栾川县西北部，境内山大坡广，地形复杂，小气候多，降雨充沛，昼夜温差大。“特殊的气候和良好的生态环境，为中药材生长创造了得天独厚的条件。”白土镇党委书记刘昶说。

　　“上到白土坡，三步一棵药，低头是柴胡，抬头是连翘。”这是在栾川当地广为流传的顺口溜。白土镇境内野生中药材有300余种，其中连翘以品质高、药效好、产量大闻名中原，面积近10万亩，是国家地理标志产品。

　　白土群众历来有“捋连翘”的传统。每到连翘成熟季节，白土镇十里八村的群众纷纷上山捋连翘，以增加收入。近年来，随着连翘价格持续走高，当地群众把连翘称作“金豆豆”。

　　连翘花开，“连”起的是勤劳致富的心，“翘”开的是幸福甜蜜的新生活。

　　近年来，白土镇持续用力、久久为功，全面推进乡村振兴，大力发展“一红一黄”特色主导产业，“一红”即无核柿子，“一黄”就是连翘。

　　作为一种应用广泛的中药材，连翘栽培技术简单、适应性强，且经济效益可观。“政府鼓励我们种植连翘，还发放种植补贴。这几年，我在房前屋后的坡子、荒地上种了10多亩连翘，收入不错。”槲树庙村连翘种植户孙进献说，他家种植的连翘，每年收入超过2万元。

　　“乡村振兴，关键是产业振兴。白土镇只有不断延展连翘产业链条，持续深化农文旅融合，才能走出一条产业发展助力乡村振兴的新路子。”刘昶说。

　　目前，总投资3400万元的栾川中药材(连翘)产业园区(白土镇)项目已进入收尾阶段，预计今年6月投入运营。这里主要建设有标准化生产车间、中草药天然植物初加工和精深加工生产线、检测中心、连翘集散贸易中心、展销中心、电商网络平台等。该项目投用后，将让白土连翘实现良种繁育、种植、加工、贸易全产业链发展。

　　日前，以“奇境栾川 花开白土”为主题的栾川县第二届连翘花节在白土镇开幕。该镇依托连翘花节，推出了乡创运营沉浸式体验、乡村美食大集、短视频大赛、特色农产品展示等系列活动，吸引了众多游客参与。

　　春日的白土，连翘花开，满山是“金”！（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 周欣然 通讯员 罗代彬 姜莎莎）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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