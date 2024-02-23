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“李白”以诗会游客 “西域公主”即兴舞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 08:28

　　武周时期流行什么样的穿搭？从初唐至晚唐，唐代服饰经历了哪些变化？近日，在隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂，“观唐盛宴”汉服复原秀精彩上演。

　　13日16时，在明堂大殿，16名模特身穿从初唐至晚唐的各式汉服，配合复原风妆造，进行了一场走秀。在这些模特中，不乏拥有近千万粉丝的网络大V“肉脸橙”，和多次登上央视舞台、向观众科普汉服的汉服达人“长歌要努力吖”。

　　“漂亮！真是漂亮！”“洛阳有没有能做复原款妆造的地方，看了这场走秀，真想试试复原风。”……当日恰逢双休日，明堂大殿里挤满了游客，看了这场汉服复原秀，游客纷纷被唐代汉服之美所吸引。

　　模特们在走秀时穿的16套汉服，均由居住在洛阳的汉服设计师包意凡设计。“汉服如此美丽，我不希望它们消失在历史的长河中，因此选择做复原风的汉服设计。”包意凡说，“明堂是隋唐洛阳城中的重要建筑之一，在这里展示我设计的汉服，我感到十分荣幸，希望能依托洛阳深厚的历史文化积淀，复原更多汉服，传承传统文化。”

　　室内展示结束后，模特们还行至室外广场和天堂进行展示，让更多游客大饱眼福。

　　汉服复原秀结束后，天色渐暗，明堂天堂内的夜间演艺接连上演。当日19时，在明堂西侧，“李白”出现在舞台上与游客对诗，共话大唐气象。不远处，“琵琶歌舞蹈”精彩上演，向游客展示唐代的包容与开放。紧接着，在北广场的主舞台上，“西域公主”即兴一舞，还邀请游客上台进行音律比赛。这3个场景，均是演艺《寻洛奇遇》的演出现场。充满异域风情的舞蹈和有奖互动，提升了广大游客的体验感。

　　20时，在天堂7层，演艺《唐茶表演》在大厅上演。演员向游客展示唐代人的制茶、饮茶器具，并讲解制茶流程。当讲解到唐代人饮茶需要加盐等“冷知识”时，游客纷纷露出惊讶的表情。

　　20时30分，当日最后一场演艺《神宫乐舞》在明堂大殿上演，分属不同团队的“舞姬”现场比拼舞技，以争得向武则天献乐的机会。“明堂天堂内活动丰富，室内能看表演，室外能赏牡丹，穿上汉服仿佛真的‘穿越’盛唐。”来自山西运城的游客郭女士感叹道。

　　明堂天堂的夜间演艺将持续至5月7日。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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