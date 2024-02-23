注意！未来几天洛阳将迎降水降温天气

今日洛阳多云间阴天，南部地区有分散性阵雨或雷阵雨，偏西风转偏东风2级到3级，气温13℃～25℃。

今日洛阳多云间阴天，南部地区有分散性阵雨或雷阵雨，偏西风转偏东风2级到3级，气温13℃～25℃。 昨天天气晴好，气温较高，有几分夏天的感觉。 气象部门提醒，此时节，大家需要防范强对流天气。强对流天气是指发生突然、破坏力极强，常伴有雷雨大风、冰雹、龙卷风、局地强降雨等的强烈对流性灾害天气。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市多受偏西气流影响，云系较多。18日至19日受低槽东移影响，我市有一次降水降温天气过程。 最近几天天气预报 今日：多云间阴天，南部地区有分散性阵雨或雷阵雨，偏西风转偏东风2级到3级，气温13℃～25℃。 明日：多云转晴天，偏东风2级到3级，气温13℃～25℃。 18日(周四)：多云转阴天，夜里转小到中阵雨或雷阵雨，气温13℃～27℃。 19日(周五)：小到中雨转阴天，气温12℃～17℃。 20日(周六)：多云，气温11℃～24℃。 21日(周日)：多云，气温12℃～25℃。 22日(周一)：多云到阴天，气温13℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）