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注意！未来几天洛阳将迎降水降温天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.04.16 08:13

　　昨天天气晴好，气温较高，有几分夏天的感觉。

　　气象部门提醒，此时节，大家需要防范强对流天气。强对流天气是指发生突然、破坏力极强，常伴有雷雨大风、冰雹、龙卷风、局地强降雨等的强烈对流性灾害天气。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市多受偏西气流影响，云系较多。18日至19日受低槽东移影响，我市有一次降水降温天气过程。

　　最近几天天气预报

　　今日：多云间阴天，南部地区有分散性阵雨或雷阵雨，偏西风转偏东风2级到3级，气温13℃～25℃。

　　明日：多云转晴天，偏东风2级到3级，气温13℃～25℃。

　　18日(周四)：多云转阴天，夜里转小到中阵雨或雷阵雨，气温13℃～27℃。

　　19日(周五)：小到中雨转阴天，气温12℃～17℃。

　　20日(周六)：多云，气温11℃～24℃。

　　21日(周日)：多云，气温12℃～25℃。

　　22日(周一)：多云到阴天，气温13℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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