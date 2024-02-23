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【古都夜八点】天街奇遇季之“夜探定鼎门 沉浸中轴线”活动上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.12 19:30

　　12日，记者获悉，12日至14日，天街奇遇季之“夜探定鼎门 沉浸中轴线”活动正式启动，定鼎门遗址博物馆将同步开放夜游。

　　据悉，活动时间为12日至14日的19时至21时。同时，“天街奇遇季 花开又逢君”牡丹文化节系列活动在天街遗址精彩上演，5月5日前市民和游客可免费畅玩。

　　定鼎门是隋唐洛阳城郭城正南门，与同在中轴线上的应天门、明堂、天堂遥遥相望。它始建于公元605年，隋称建国门，唐代改称定鼎门，一直沿用至北宋，其间多有重修，前后沿用500多年，作为隋唐时期保存最好、沿用时间最长的都城城门，定鼎门见证了多个王朝的兴衰更迭和无数历史事件发生。

　　夜晚，建筑上的暖黄灯光，勾勒出定鼎门遗址博物馆中式建筑飞檐翘角的轮廓，走进博物馆内，门道、柱础石、城墙等遗迹尽数出现在眼前。定鼎门遗址的演变历史和考古发掘中出土的部分文物也在此展览。

　　离开博物馆向北，天街上“天街奇遇季 花开又逢君”牡丹文化节活动也在同步上演。天街遗址之上，潮流市集、美食小吃、古风演艺、国风唐迪一应俱全，让市民和游客在隋唐洛阳城中轴线上，沉浸体验多重感官的夜游之旅，感受千年前神都洛阳的文化魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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