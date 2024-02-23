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“金丝贯顶”和“银丝贯顶”牡丹为何成“顶流”？记者带您揭秘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.12 17:35
“银丝贯顶”

　　在短视频平台，您刷到“金丝贯顶”“银丝贯顶”了吗？

　　近日，洛阳王城公园的“金丝贯顶”和隋唐城遗址植物园的“银丝贯顶”两个珍稀品种牡丹竞相开放，瞬间成为赏花“顶流”。花坛外，游客排起长队只为一睹芳容；花丛里，保安小哥“代拍”忙得脚不沾地。

“金丝贯顶”

　　“金丝贯顶”和“银丝贯顶”有何珍稀之处？花期多长？有啥看点？带着诸多疑问，记者采访了相关牡丹观赏园的工作人员。

　　“金丝贯顶”登场即火，公园开启代拍服务

　　“这是谁的手机？”“我的我的！”12日上午，围在王城公园牡丹仙子观赏区的游人接踵摩肩，他们都是奔着“金丝贯顶”而来的。保安小哥小心翼翼地穿梭在花丛中，挨个为游客代拍“金丝贯顶”。

　　这株在各大短视频平台霸榜洛阳本地热点的“金丝贯顶”，是王城公园在1969年自主培育的牡丹品种，其花型为皇冠型，花是乳白色，外花瓣3轮，宽大圆整，内部是排列紧密的细碎瓣，端部残留黄色花药，如同金丝贯穿花瓣的上上下下，因此得名“金丝贯顶”。

　　“‘金丝贯顶’距今花龄已过半百。在此期间，王城公园的牡丹有不同程度的损坏或发展，但这个品种一直未向外流传，可以说至今世间仅存一株。”王城公园高级工程师范崇霞介绍，“金丝贯顶”花期一般为7天，预计最佳观赏期可持续至4月13日。

　　多年来，位于花坛中部的“金丝贯顶”默默无闻，虽然花型独特，但由于有些距离，很多游客常与之擦肩而过。今年牡丹文化节期间，借助互联网的东风，“金丝贯顶”登场便成“顶流”。

　　目前，王城公园开启“宠客”代拍服务，在赏花现场，保安小哥化身摄影师为游客提供近距离拍摄服务，每个获得“金丝贯顶”独家靓照的游客都心满意足。关注“王城公园”微信公众号，还能足不出户实现线上代拍，发送“金丝贯顶”，游客即可线上获取该牡丹的照片。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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