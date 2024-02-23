开始申领！洛阳契税补贴、购房补贴办法来了

洛阳市住房保障和房产服务中心官网今日发布《关于洛阳市商品房契税缴纳财政补贴和购房补贴办法的通告》，具体内容如下：

关于洛阳市商品房契税缴纳财政补贴和购房补贴办法的通告

根据《洛阳市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》 (洛政办〔2023〕60号)和《洛阳市支持房地产市场健康发展的若干措施》(洛政办〔2022〕84号)有关规定，现就商品房契税财政补贴、购房补贴办法通告如下：

一、契税财政补贴

(一)申领范围

2014年1月1日至2022年12月31日(以合同签订时间为准)购买中心城区(不含孟津区、偃师区，下同)新建商品房(不含二手房、经济适用房和房改房)的购房户，在2024年1月1日至2024年3月31日前缴清契税(具体时间以契税完税凭证缴纳(入库)日期为准)的购房户，申报领取补贴自2024年4月10日至2024年7月31日。

(二)补贴标准

对符合申领范围的对象，经审核无误，按照缴纳契税总额20%的比例给予补贴。

(三)补贴方式

契税补贴采取“先征后补”的方式，每套房屋只能享受一次补贴。补贴资金通过银行转账方式发放至房屋所有权人实名认证的银行卡。

(三)契税财政补贴办理方式

(1)洛快办APP办理。申请人符合条件且已完成契税缴纳，申领时间2024年4月10日至2024年7月31日(逾期不再办理)，通过“洛快办”APP进行办理(需准备资料详见补贴申请界面)，按要求准确填写申报信息，无需提供纸质资料。在接收到纳税人 提交的补贴信息并审核通过后，将补贴资金转入申请人的银行卡账户。

“洛快办”APP下载方式：Android手机用户可在华为、小米、vivo应用商城，搜索“洛快办”进行下载安装；苹果手机用户在AppStore，搜索“洛快办”进行下载安装。

(2)现场办理。2024年4月10日至2024年7月31日期间，在市民之家一楼B区开设契税补贴现场申请窗口，为无法通过手机自主申报补贴的纳税人提供一站式办理服务，并向审核结果存在争议的申请人提供解答。申请人需携带商品房买卖合同、购房全额含增值税发票、契税完税凭证、身份证、银行卡等材料。

(3)邮箱申请。省外户口及其他无法通过“洛快办”APP实名认证的群众，可以下载并填写《洛阳市商品房契税缴纳政府补贴线下申请》 (可到洛阳市住房保障和房产服务中心官网www.lyzbj.com下载)，准确填写信息并手写签名，以图片形式(清晰、完整)发送至电子邮箱lysbtsq@163.com (邮箱渠道仅受理无法实名认证的补贴申请，请申请人电话保持畅通)。

特别提醒：1.第二批的申报领取补贴自2024年11月1日至2025年3月31日，具体申领办法将另行告知；2.因申请契税财政补贴和购房补贴人员较多，建议申请人优先通过手机网上进行办理；3.线下申请的补贴将于2024年7月31日后陆续进行发放。

二、购房补贴

(一)申领范围

2023年1月1日至2023年12月31日期间，购买中心城区单套建筑面积在144平米以下新建普通商品住宅，缴纳契税和房屋专项维修基金后的购房户。

(二)补贴标准

可享受按商品住房合同价款的0.5%给予补贴，最高不超过1万元。

(三)补贴方式

补贴资金通过银行转账方式发放至购房户实名认证的银行卡。

(四)购房补贴办理方式及流程

1.在售楼部或小区内指定地点集中申请。购房户可携带《洛阳市中心城区商品住房购房补贴申请表》(原件一份)(可到洛阳市住房保障和房产服务中心官网www.lyzbj.com下载)、商品房买卖合同、购房全额含增值税发票、契税完税凭证、房屋维修基金缴纳凭证、身份证、银行卡复印件等材料到售楼部或小区内指定地点，以小区、楼盘为单位，由开发商工作人员统一收取材料，房地产企业携带材料到市民之家申请购房补贴。

2.市民之家窗口现场办理。

(1)申请人携带办理资料，到市民之家一楼B区。

(2)现场办理携带资料：购房户携带《洛阳市 中心城区商品住房购房补贴申请表》(原件一份)(可到洛阳市住房保障和房产服务中心官网www.lyzbj.com 下载)商品房买卖合同、购房全额含增值税发票、契税完税凭证、房屋维修基金缴纳凭证、身份证、银行卡复印件等材料到市民之家申请购房补贴。

(3)现场办理2024年4月10日至2024年12月31日期间，在市民之家一楼B 区开设购房补贴现场申请窗口，为购房群众提供一站式办理服务，并向审核结果存在争议的购房人提供解答。

三、咨询电话

市民之家：0379-65500849

特此公告。