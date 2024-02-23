《洛神赋图》：花一样的洛神 梦一般的爱恋（名画上的牡丹）

在中国十大传世名画中，《洛神赋图》可谓奇葩，全然描绘爱情，最先渲染牡丹。

在中国十大传世名画中，《洛神赋图》可谓奇葩，全然描绘爱情，最先渲染牡丹。

封建时代礼教森严，以男女情爱为主题的小说往往被列为禁书，《红楼梦》里的贾宝玉想看本《会真记》都得偷偷摸摸，像《洛神赋图》这样的爱情画卷怕也难登大雅之堂。

然而，此画能成为传世经典，也正因它真实展现了人们对爱与美的追求与渴望。这种渴望难以压抑，恰如画中的洛阳牡丹，待到春日，终将怒放。

洛水之畔的美丽邂逅

《洛神赋图》是东晋画家顾恺之以曹植名作《洛神赋》为蓝本创作的画卷，描绘了曹植和洛神凄美动人的爱情故事。

画中的故事发生在洛河边，曹植作赋的背景在汉魏洛阳城。

曹植是曹操的儿子，七步成诗，才气惊人。南北朝山水诗人谢灵运谁都不服，就服曹植，声称“天下才共一石，曹子建独得八斗，我得一斗，自古及今共用一斗”。成语“才高八斗”典出于此。

公元220年，曹操病逝于洛阳。同年，曹植的哥哥曹丕废汉称帝，建立曹魏王朝，定都洛阳，改元黄初。

黄初三年，也就是公元222年，曹植来洛觐见曹丕，兄弟俩不欢而散。曹植东返封地途中，人困马乏，在洛河边休息，恍惚间见河畔有一位“飘忽若神”的美丽女郎，爱情发生于突然之间。

短暂的相遇，让他茶饭不思，遂作《洛神赋》，纪念这场刻骨铭心的爱恋：“黄初三年，余朝京师，还济洛川。古人有言，斯水之神，名曰宓妃……”

他说他遇到了洛神，她有着绝世容颜和婀娜身姿，“翩若惊鸿，婉若游龙”。他对女神一见倾心，缱绻求爱；女神也对他有意，“凌波微步，罗袜生尘”。只恨人神殊途，两情相悦却难厮守，女神翩然离去，剩他独困人间。

传说，洛神是伏羲氏之女，溺于洛水，化为女神，人唤宓妃。曹魏都城在今汉魏洛阳城，城南洛河缓缓东流。2005年发行的《洛神赋图》特种邮票，以洛阳以东偃师一带为票图原地，相传那正是曹植作《洛神赋》的地方。

西晋末年，天下大乱，晋室东渡。东晋顾恺之生在江南，却对洛水萦绕的中原心驰神往。他读罢《洛神赋》怅惘不已，漫染丹青，妙解赋意，画《洛神赋图》，描绘了曹植和洛神的爱情，并在水畔添了几株牡丹。

天下花木何其多，为何偏是牡丹？

古人心中的爱情信物

在曹植的笔下，洛神是爱与美的化身。在顾恺之的画中，牡丹是爱与美的信物。

顾恺之未必是史上第一个画牡丹的人，却是已知历代中国画家中最先画牡丹的人：在中国绘画史上，《洛神赋图》是第一幅改编自文学作品的长卷画，也是现存第一幅绘有牡丹的画。

史载，顾恺之生于官宦家庭，时人称之有“三绝”：才绝，画绝，痴绝。他开创了独特的连环画式画法，通过时间、空间的转换推进画面剧情。《洛神赋图》中的河流、山石、花木犹如电影背景，将曹植和洛神的故事分为邂逅、定情、分离、牵绊、等待、怀念几单元。洛水之畔的牡丹引人注目，犹如洛神一般美得如梦似幻。

牡丹起初长于山野河畔，人们发现它的药用价值和观赏价值后有意栽培，野牡丹变作园林牡丹。

洛阳园林牡丹至迟始于隋，盛于唐宋。隋炀帝爱花，曾将河北易州进贡的牡丹栽种到洛阳西苑；武则天爱花，曾把山西珍品牡丹移植到洛阳皇家园林。

皇家牡丹只供贵族欣赏，开在民间的牡丹人人都可亲近。早在顾恺之画牡丹之前，河畔牡丹已入诗。《诗经·郑风》有云：“维士与女，伊其相谑，赠之以芍药。”郑国青年在河畔谈对象，小伙儿送花给姑娘示爱。诗中的“芍药”可不是今人理解的草本植物芍药，而是木芍药——牡丹。

牡丹乃木本植物，它和草芍药花形相似、花期相近，古名木芍药。牡丹暮春开，芍药初夏开。古时，逢三月初三上巳节，年轻人会结伴去河畔沐浴、约会。《诗经》里的“芍药”开在春日男女约会时，当是牡丹。

《诗经》成书于东周时期，郑国都城郑城(今新郑)离周王城洛阳很近。鲜花赠美人，不难想象，早在两千多年前，牡丹已是中原流行的爱情信物。

曹植梦中的完美恋人

《洛神赋图》中的洛神是谁？曹植的梦中情人是谁？寻常说法是甄宓——曹植的嫂子，曹丕的妻子。

据《三国志》等记载，曹操原想立曹植为接班人，然而曹植心无城府，醉酒误事，在夺嫡之战中输给了曹丕。曹丕称帝后，曹植被迫离开洛阳，兄弟俩隔阂日深。这固然与他们昔日竞争夺位有关，或也与曹植和甄氏的绯闻有关。

甄氏本是军阀袁绍的儿媳，容颜极美，“习礼而明诗”。史书未记载她的名字，因传其乃洛神宓妃原型，俗称甄宓。官渡之战，曹军以少胜多，打垮袁绍。曹丕见甄宓“颜色非凡”，惊为天人，娶其为妻。

甄宓起初很受宠，但曹丕称帝后并未立她为后，反而很快赐她自尽，“被发覆面，以糠塞口”。有人猜测，美人如此惨死，或因她婚内移情别恋。传说，曹植爱慕嫂子，无奈求而不得，情根深种。曹植到洛阳觐见时，甄宓已死，曹丕特意把她生前用过的玉镂金带枕送给了曹植。离洛途中，曹植怀恋爱人，作《洛神赋》寄托情思。

这种说法在唐代很流行。唐代洛阳人元稹有诗云“思王赋感甄”，晚唐裴铏也说“陈思王《洛神赋》乃思甄后作也”。曹植生前曾为陈王，谥号“思”，故称“陈思王”。

据说《洛神赋》原名《感甄赋》。魏明帝曹叡登基后，追封生母甄氏为文昭皇后，将《感甄赋》改为《洛神赋》。

《洛神赋》流传至今，顾恺之的《洛神赋图》真迹却已佚失，传世的是宋代的几件摹本，现藏于北京故宫博物院、辽宁省博物馆、美国弗利尔美术馆等地。洛阳博物馆曾举办“在水一方——洛神赋图”特展，画中的洛神梳着灵蛇髻。史载，灵蛇髻乃甄宓首创，旁人学她，“十不得其一二”。顾恺之是否也相信甄宓就是洛神的化身？这不重要。重要的是，他曾如你我一般，沉醉于世间美好。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）